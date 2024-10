La trágica despedida de Liam Payne: El luto de una generación marcada por One Direction

El exintegrante de One Direction falleció tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina, conmocionando a sus fans alrededor del mundo. Los seguidores de la banda, conocidos como Directioners, han compartido su dolor y memorias relativas al grupo, recordando el impacto de Liam Payne en sus vidas.

(CNN) — Mikaela Dee pasó gran parte de su infancia en una cama de hospital.

Dee era una enferma crónica que entraba y salía tanto del hospital que su familia decidió educarla en casa. Sus amigos eran lejanos; la mayoría de sus interacciones eran con médicos, enfermeras, farmacéuticos y sus padres.

A los 15 años, sin embargo, descubrió a One Direction en The X-Factor UK: cinco adolescentes de su edad, delgados y con el pelo alborotado, que cantaban juntos en la pantalla. Rebobinando, los miembros de One Direction parecían divertidos y amables, dice Dee; su entusiasmo por la vida la inspiró.

Creó una cuenta fan del grupo en Instagram y se hizo amiga de seguidores de todo el país, e incluso viajó para conocerlos en persona. De repente, gracias a la banda, ya no se sentía tan sola.

Tras una pausa indefinida en 2016, los miembros de One Direction no han actuado juntos en casi una década y sus millones de jóvenes admiradoras han crecido desde entonces. Pero cuando Dee, que ahora tiene 29 años, se enteró de que Liam Payne había muerto la semana pasada en una caída desde el balcón de un hotel en Argentina, de repente “sintió que las paredes se cerraban”.

“(Liam Payne fue) una luz en mi vida cuando más lo necesitaba”, dijo.

Centro neurálgico del grupo en sus primeros años, la inesperada muerte de Payne a los 31 años ha dejado conmocionados a muchos de los que crecieron con la boy band.

Joe Azar, de 28 años, es fan del grupo desde que tenía 14 años. Dirige 1D Alert, una cuenta X dedicada a noticias y actualizaciones de One Direction con más de 300.000 seguidores. Para Azar, y para tantos otros, la banda supuso una vía de escape de la depresión y el acoso escolar.

“Fueron mi felicidad, mi lugar seguro, mi mundo durante casi cinco años de mi vida”, declaró a CNN. “Siento como si mi corazón más joven hubiese sido arrancado de mi cuerpo, pisado y tirado al suelo”.

Conocidas cariñosamente como Directioners, las fans del grupo tenían mala fama. Una irrumpió en la habitación de hotel de Payne y robó su ropa interior en 2013. (Escribió sobre el incidente: “La forma más extraña en la que me han despertado, cuando estás en la cama con el trasero desnudo y alguien intenta abrirte el balcón a la fuerza”).

El año anterior, solo para ver a los chicos, algunas Directioners piratearon el circuito cerrado de televisión de un aeropuerto. Una fan incluso intentó recaudar dinero para comprar a la banda durante las disputas de management: el GoFundMe recaudó más de 1.500 dólares.

Incluso ahora, a los seguidores de One Direction se les atribuye la construcción de “Internet tal y como la conocemos”, habiendo creado gran parte de la cultura que ha definido la vida online en la década de 2010. Y para los Directioners, eso significaba que gran parte de su fandom existía virtualmente. Como Dee, muchos se conectaban a través de cuentas de redes sociales en X, Instagram o Tumblr, creando una comunidad en Internet que se convirtió en una familia.

La muerte de Payne, para algunos, se siente como un final completo a ese viaje colectivo. Cuando Zayn se fue para seguir una carrera en solitario en 2015, cuando la banda entró en pausa al año siguiente, nunca se sintió totalmente final, explicó Dee.

“Siempre estaba abierto que ‘Oh, un día volverán para una reunión’. Excepto ahora”, dijo Dee. “Un miembro nunca formará parte de ella”.

Cuando mueren celebridades muy queridas, el dolor que experimentan los fans puede ser intenso. A pesar de no conocerlos personalmente, a menudo adquieren un estatus sagrado entre sus seguidores, lo que hace que sus muertes sean especialmente estremecedoras.

Cuando John Lennon fue asesinado en 1980, por ejemplo, unas 100.000 personas se reunieron en el Central Park de Nueva York para llorar su muerte. Treinta años después, muchos aún recordaban dónde estaban cuando se enteraron de la noticia; una persona recuerda que su padrastro, al oír el anuncio en la radio del auto, se apartó para sollozar.

Mientras que muchos se reunieron para llorar a Payne durante el fin de semana en ciudades de todo el mundo, parece que aún más se reunieron virtualmente para llorar. En los años transcurridos desde la pausa de la banda, mucha gente se alejó de sus cuentas en las redes sociales.

El pasado miércoles, algunos volvieron a conectarse para publicar homenajes o reencontrarse con viejos amigos Directioners. Antes de la muerte de Payne, la cuenta de Azar llevaba años en pausa. Itsonedirection, otra popular cuenta de fans en Instagram, no publicaba desde 2018. Otros fans, ahora adultos, han informado haber recibido mensajes de amigos de la infancia y compañeros de clase sobre la muerte de Payne.

Rafy Evans, de 27 años, organizó una reunión en un restaurante de Los Ángeles el viernes por la noche para los Directioners en duelo, una forma de reunir a personas que se habían conocido debido a su amor mutuo por la banda. Unas 40 personas acudieron a la cita y, entre posavasos y pegatinas de One Direction, se quedaron recordando lo sucedido hasta pasada la medianoche.

“La primera pregunta para todos no fue ‘¿Cómo te llamas?’” Evans dijo a CNN. “Fue: ‘¿Cómo te sientes?’”.

Maya Minich, de 28 años, también se interesó por el grupo a la edad de 14 años. Mirando atrás, Minich dice que aquellos años fueron muy moldeables y que One Direction no era solo un grupo que le gustaba. Eran sus amigos. Cuando se anunció la muerte de Payne, empezó a llorar en su auto. En los minutos que siguieron a la noticia, más de una docena de personas —algunas del instituto, otras que conoció a través de Internet— se habían puesto en contacto con ella.

Por un lado, dice Minich, ahora es adulta y llora la muerte de una persona, como haría cualquiera. Pero, por otro lado, está su yo de la infancia, la que solía ir en bicicleta al supermercado para comprar la nueva revista con los pósters de One Direction en su interior, cuyas neuronas, fuera del colegio y algunos deportes, estaban dedicadas a la banda.

“Es la Maya de la infancia la que en realidad está de luto”, dijo. “Es la Maya de 14, 15, 16 años, que todavía está en el alma de la Maya de 28 años”.