Las mejores películas, series de TV y música del 2024

De actuaciones inolvidables a la reinvención de géneros, estos son los puntos culminantes de la cultura pop de este año.

(CNN) – El 2024 ha sido un año vibrante para la cultura pop, marcado por innovaciones audaces y actuaciones inolvidables. Desde películas que desafían los géneros convencionales hasta series de televisión visualmente deslumbrantes, el arte de la narración se ha reinventado una vez más. En la música, artistas han roto moldes para ofrecer nuevas interpretaciones de géneros clásicos, mientras que la literatura ha explorado los límites de la experiencia humana con novelas provocadoras.

En el mundo de los podcasts, las voces más frescas y cómicas han capturado la imaginación del público, convirtiéndose en compañeros esenciales para quienes buscan entretenimiento en su forma más auténtica. Aquí está el resumen de lo mejor que este año tiene para ofrecer.

Películas

Mejor cameo (o el más escalofriantemente efectivo): Jesse Plemons en Civil War

En Civil War, Jesse Plemons brilla con una interpretación perturbadora de un soldado desquiciado en un futuro distópico de Estados Unidos. Su actuación ha sido comparada con los icónicos 24 minutos en pantalla de Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, destacándose por su intensidad y efecto escalofriante. La dedicación de Plemons a su papel fue tan profunda que su esposa, Kirsten Dunst, podría haber tenido dificultades para separarlo del personaje al final de cada día de rodaje.

Mejor comedia que rompe géneros: Problemista

Problemista marca el debut de Julio Torres como director, guionista y protagonista, narrando la historia de un diseñador de juguetes salvadoreño en búsqueda de oportunidades en Estados Unidos. La película combina ingeniosamente humor y crítica social, reflejando la experiencia inmigrante con autenticidad y originalidad. Tilda Swinton ofrece una actuación memorable, añadiendo su toque peculiar a esta comedia rompedora.

Mejor encuentro casual: The Idea of You

Anne Hathaway cautiva en The Idea of You, donde su personaje tiene un encuentro casual con Nicolas Galitzine en Coachella. La película, una versión con inversión de géneros de Notting Hill con una diferencia de edad significativa, destaca por sus momentos musicales memorables y una encantadora representación de Los Ángeles.

Mejores visuales: Los Harkonnen en Dune: Parte Dos

Denis Villeneuve vuelve a deslumbrar con Dune: Parte Dos, especialmente en las escenas que retratan a los Harkonnen. La cinematografía monocromática y la sobreexposición crean una atmósfera alienígena y perturbadora. Un momento destacado es la improvisación de Austin Butler, besando a su tío Barón (Stellan Skarsgård), añadiendo un toque peculiar y memorable a la secuela épica.

Menciones honoríficas:

– Mejor película romántica deportiva/deportiva romántica: Challengers

– Mejor uso de profanidad: Olivia Colman y Jessie Buckley en Wicked Little Letters

– Mejor documental musical: In Restless Dreams: The Music of Paul Simon

– Mejor película de terror: Late Night with the Devil

– Mejor película animada: Orion and the Dark

Series de TV

Mejor producción: Shogun

La serie de FX, Shogun, entrega una espectacular adaptación de la novela de James Clavell. CNN la ha destacado por su combinación de acción, romance e intriga política, manteniendo la atención del público a lo largo de sus 10 episodios.

Mejor serie inspirada (en parte) en hechos reales: Baby Reindeer

Baby Reindeer se basa en la experiencia de Richard Gadd con un acosador, y se destaca por su narrativa intensa y gratificante. Las interpretaciones de Gadd y Jessica Gunning, como el acosador, son particularmente destacables, ofreciendo una visión profunda y emocional.

Mejores visuales: Ripley

La serie en blanco y negro de Netflix, Ripley, impresiona con su estilo visual y las hermosas ubicaciones en la costa italiana. Es una reimaginación minimalista de la novela de Patricia Highsmith que cautiva con su elegancia visual.

Mejor segunda temporada: Anne Rice’s Interview with the Vampire

Interview with the Vampire mejora sobre su ya sólida primera temporada. La serie sigue siendo una de las mejor actuadas y escritas en televisión, con su reciente renovación para una tercera temporada confirmando su éxito continuo.

Mejor cameo: Carrot Top en Hacks

Carrot Top sorprende en la tercera temporada de Hacks, ofreciendo una actuación memorable. Otros cameos notables incluyen a Dierdre Hall y Christopher Lloyd, agregando momentos especiales a la serie.

Menciones honoríficas:

– Mejor documental sobre un artista vivo: Steve! (Martin): A documentary in two pieces

– Mejor serie de romance sin complejos: One Day

– Mejor obsesión veraniega de realidad sin sentido: Summer House

– Mejor misterio: Monsieur Spade

Música

Mejor reinvención de un género musical: Cowboy Carter de Beyoncé

En su octavo álbum de estudio, Cowboy Carter, Beyoncé reinventa clásicos del country como Blackbird de los Beatles y Jolene de Dolly Parton, aportando una narrativa personal que celebra tanto a pioneros como a artistas emergentes en el género.

Mejor álbum que no es para todos: Only God Was Above Us de Vampire Weekend

El nuevo álbum de Vampire Weekend, Only God Was Above Us, es una obra compleja y rica en instrumentación, con juegos de palabras ingeniosos, especialmente en canciones como Gen-X Cops. Su complejidad lo hace un placer para los aficionados a la música más experimental.

Mejor revelación: Chappell Roan

Con su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan ha captado la atención del público, destacándose en festivales y ganándose el elogio de figuras como Elton John. Su estilo escénico, profundamente influenciado por la cultura queer y el drag, la convierte en una revelación del año.