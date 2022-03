(CNN) – A menos de dos semanas para la 94° ceremonia de los Premios Oscar, los productores Will Packer y Shayla Cowan han anunciado la alineación de estrellas que subirán al escenario a presentar las nominaciones de cada categoría y sus respectivos ganadores.

Desde el pasado 3 de marzo, a través de su cuenta oficial de Twitter, la Academia ha ido revelando los distintos nombres que participarán de la velada, que localmente será transmitida el próximo 27 de marzo desde las 21:00 hrs., en vivo y con traducción simultánea, a través de las pantallas de CNN Chile.

La lista comenzó con Lady Gaga, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock and Yuh-Jung Youn, esta última, ganadora del año pasado en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Minari.

Lee también: Nominaciones a los Premios Oscar 2022: Revisa la lista completa con sus trailers

La segunda nómina integró a Ruth E. Carter, la primera diseñadora de vestuario afroamericana en ganar un Oscar en dicha categoría por Black Panther (2018), Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, actor chino-canadiense que protagoniza la película nominada de Marvel Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Rami Malek y Uma Thurman.

En tanto, la tercera ronda incluyó a Daniel Kaluuya, Mila Kunis, Lupita Nyong’o, Naomi Scott (Los Ángeles de Charlie), Wesley Snipes y John Travolta. El cuarto listado, por su parte, sumó a Halle Bailey (vocalista del premiado dúo Chloe x Halle y próxima protagonista de La Sirenita), Sean “Diddy” Combs (rapero y actor), Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes, Tyler Perry (Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras) y Tracee Ellis Ross.

Finalmente, la Academia confirmó a Janora McDuffie (Grey’s Anatomy), como su presentadora principal, culminando el listado con Regina Hall, Amy Schumer y Amanda Sykes.

Meet the first slate of presenters for the 94th Academy Awards . #Oscars https://t.co/nmkMhMfsCF

— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2022