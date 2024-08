Katy Perry bajo investigación: Gobierno de las Islas Baleares indaga presuntos daños ecológicos en filmación de videoclip

La artista de 39 años habría filmado el video musical de su último single, "LIFETIMES", en una zona protegida de la isla Formentera sin los permisos necesarios, lo que podría haber dañado dunas ecológicas

Katy Perry se halla en el centro de una polémica internacional luego de que el Gobierno de las Islas Baleares informase el inicio de una investigación preliminar en torno a la filmación de su último videoclip, LIFETIMES.

¿Por qué? Según la administración del archipiélago ubicado al noroeste de España, la artista estadounidense de 39 años no obtuvo los permisos necesarios para rodar en el lugar.

En consecuencia, durante las grabaciones realizadas en la isla de S’Espalmador, en Formentera—que retratan a la cantante bailando y saltando alrededor de distintos paisajes, desde una discoteca hasta entornos naturales— se podría haber provocado daños a sectores de gran valor ecológico.

Entre estas, dunas de arena protegidas que, según indica el medio español ABC, forman parte de un parque local y están ubicadas en una zona de paso prohibido al público.

La productora tras el video musical en cuestión, WeOwnTheCity, ha estado detrás de los videos musicales de singles como Vampiros, de Rosalía y Rauw Alejandro; y Baticano, WHERE SHE GOES y Moscow Mule, de Bad Bunny.

¿Qué dice el Gobierno de las Islas Baleares?

En un comunicado emitido el martes 13 de agosto desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural, las autoridades baleares aclaran que la productora responsable de la grabación del vídeo musical no solicitó autorización oficial para llevar a cabo el rodaje.

“Ante las numerosas informaciones que están surgiendo en torno a las presuntas infracciones cometidas por la empresa responsable de la filmación del vídeo de la artista Katy Perry en el Parque Natural de Ses Salines, se quiere aclarar que, en ningún caso, la productora había solicitado autorización para llevar a cabo el rodaje, por lo que se han iniciado actuaciones previas de investigación“.

Sin embargo, también aclaró que no se podría hablar de “delito contra el medio ambiente”, puesto que la filmación de reportajes fotográficos o de vídeos “es autorizable”.

Lee también: Ryan Reynolds y Blake Lively hacen historia como el primer matrimonio de Hollywood que lidera la taquilla en 34 años