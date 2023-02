Karol G encantó al público durante la primera noche del Festival de Viña del Mar con un completo show que incluyó un emotivo momento en el que recordó a su hermana.

Durante el espectáculo, la Bichota le dedicó a su hermana mayor, Verónica Giraldo, uno de sus más recientes sencillos, Mañana será bonito. “Vero, te amo y mañana será bonito”, dijo.

Rápidamente, la aludida agradeció el gesto. “Gracias hermana por darme tanto apoyo, por dedicarme estas palabras y sobre todo esta canción tan hermosa porque sí, mañana será más bonito”, escribió.

La dedicatoria llega en un momento difícil para Verónica, quien a través de redes sociales confesó sentir fuertes síntomas de depresión post parto. “Estaba súper bien, tranquila, feliz y disfrutando del proceso (…), pero después de que tuve a Sophi no sé qué pasó en mi cuerpo, mente y corazón”, contó.

“En mi mente pasan muchas cosas aun sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste, veo mi cuerpo y no es igual; sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy triste”, afirmó en medio de lágrimas.