“Mucho reggaeton, obviamente”: Justin Quiles lanzó “Permanente”, disco con el que conmemora 10 años de carrera

El cantante puertorriqueño se sumó por segunda vez a The Academy, el EP que lanzó en 2019 junto a Feid, Sech, Dalex, Rich Music LTD y Lenny Tavárez.

Justin Quiles ha pasado los últimos 10 años dedicado a la industria del género urbano y ha decidido celebrar su trayectoria con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio Permanente.

El artista le comentó a CNN Magazine que esta década le ha “servido de aprendizaje y para seguir adelante”, así como para mantenerse vigente.

Mencionó que tiene “hermosos recuerdos de Chile”, pues fue uno de los países que visitó desde el inicio de su carrera cuando tenía que hacer “tres discotecas en una noche”.

“Está Puerto Rico, está en Medellín, Colombia; y está Santiago de Chile. Creo que esas son las capitales del perreo, donde se vive el reggaeton al máximo y se conocen todos los artistas”, comentó.

Sus últimos trabajos

El cantante puertorriqueño contó que su más reciente disco tiene “mucho reggaeton, obviamente”, pero también “afrobeat, un poco reggae, dance soul y canciones más románticas“.

Además, retomó un proyecto en el que había trabajado en 2019, The Academy, un disco que comparte con Feid, Sech, Dalex, Rich Music LTD y Lenny Tavárez, conocidos como The Avengers.

“Cambiamos el juego en ese momento. Cambiamos la perspectiva, la forma de ver la música, de cómo unirnos, cómo ser grandes en conjunto y cómo ser grande solo“, afirmó.

Segunda Misión es el nombre del nuevo EP del grupo, en el que usaron “la misma fórmula, pero con cosas nuevas frases de hoy día”, según Quiles.

En tanto, Permanente ya está disponible en todas las plataformas digitales.