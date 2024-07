Joseph Quinn sugiere el regreso de Eddie Munson en la temporada final de Stranger Things

El actor ha insinuado la posibilidad de volver a interpretar a su querido personaje en la serie de Netflix, a pesar de su aparente muerte en la cuarta temporada.

Joseph Quinn, quien se ganó el corazón de los fanáticos de Stranger Things con su interpretación de Eddie Munson, podría estar preparando su regreso en la temporada final de la popular serie de Netflix.

Durante una entrevista en la alfombra roja de su reciente película, A Quiet Place: Day One, Quinn dio declaraciones que han reavivado las esperanzas de los seguidores de la serie.

En la cuarta temporada de Stranger Things, Eddie Munson, líder del Hellfire Club, se convirtió rápidamente en un favorito de los fanáticos. Su final trágico dejó a muchos espectadores devastados y especulando sobre un posible retorno.

Durante la entrevista con Entertainment Tonight (ET), Quinn dejó abierta la posibilidad de su regreso, comentando que las “posibilidades son altas” de reunirse con el elenco y el equipo, aunque no necesariamente en un contexto laboral. “¡Amo a esos chicos! Me encantaría ir y saludar,” comentó, según reportó NME.

Cuando el entrevistador mencionó que algunos fanáticos sienten que Eddie podría volver, Quinn respondió de manera enigmática: “Tal vez yo también tenga esa sensación. O tal vez no. ¿Quién sabe? ¡No lo sé! ¿Quién sabe?” Su respuesta ambigua ha dejado a los fanáticos emocionados y especulando sobre el destino de su personaje en la próxima temporada.

Quinn también habló más ampliamente sobre la quinta temporada de Stranger Things, afirmando que confía en que el equipo está trabajando arduamente para ofrecer un final satisfactorio. “Llevan mucho tiempo trabajando en eso, así que estoy realmente encantado de que estén acercándose al final y que se lo estén pasando bien”, concluyó.

El actor expresó su certeza de que el elenco, el equipo y los creadores “lo entregarán en un final bastante épico.”