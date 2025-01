Joaquina debuta con “al romper la burbuja”, su primer disco de estudio: “Quiero cantar estas canciones cuando tenga 60 años”

El álbum, producido junto a Julio Reyes Copello, incluye 14 canciones que fusionan folk y pop británico. Tras el lanzamiento, la ganadora del Latin GRAMMY 2023 a Mejor Artista Nuevo iniciará una gira internacional con fechas ya confirmadas en España y México.

Ya está aquí primer disco de estudio de Joaquina: al romper la burbuja.

En este nuevo trabajo musical, la cantautora venezolana que en 2023 ganó el Latin GRAMMY a Mejor Nuevo Artista (gracias a su aclamado EP Los Mejores Años) reflexiona sobre el crecimiento personal, la introspección y los procesos emocionales que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria musical.

El álbum, compuesto y producido por la propia intérprete junto a Julio Reyes Copello, ganador de múltiples premios GRAMMY, y está conformado por 14 canciones. En ellas, aborda distintas experiencias y sentimientos.

Esta primera colección de temas es un testimonio sobre el proceso de madurar y los dolores que conlleva. Las letras, en tanto, se fusionan con una amplia gama de influencias que va desde la música folk hasta el pop británico.

“Mi objetivo es hacer música que tenga longevidad; sé que este es mi primer álbum, pero quiero poder escuchar estas canciones y cantarlas cuando tenga 60 años”, dice la joven de 20 años sobre su debut.

“Quiero que las canciones me describan a mí y a mi vida en este momento de manera muy específica, pero que también trasciendan y me acompañen. El álbum fue creado con tanto amor y paciencia. Todo lo que he hecho hasta ahora me ha llevado a este momento”, explicó.

Uno de los elementos conceptuales más destacados del álbum es la “burbuja”, que aparece de manera recurrente en los videoclips y el material promocional.

La estética visual, en tanto, está marcada por los colores rojo y azul, simbolizando la mezcla de melancolía e intensidad emocional presente en sus canciones.

Tras el lanzamiento de al romper la burbuja, Joaquina iniciará una gira internacional con presentaciones confirmadas en Madrid, Barcelona y Ciudad de México. Se sumarán nuevas fechas por anunciar en otros países.