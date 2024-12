Jay-Z dice que inconsistencias en historia de mujer que lo acusa de violación prueban que abogado del caso busca “fama y dinero”

Jay-Z negó las acusaciones de violación hechas por una mujer que lo vinculó a un caso contra Sean “Diddy” Combs, calificándolas de falsas debido a inconsistencias en su relato. La mujer, que lo acusa de agredirla en el año 2000 cuando tenía 13 años, admitió errores en su versión inicial, según reveló en una entrevista reciente.

(CNN) – Jay-Z se reafirma en su negación de haber violado a una adolescente junto a Sean “Diddy” Combs, diciendo que las nuevas inconsistencias reveladas en su historia demuestran que su relato no es creíble.

A principios de esta semana, una desconocida anónima presentó una demanda enmendada contra Combs y Jay-Z, cuyo nombre de pila es Shawn Carter, en la que revelaba que una celebridad no mencionada anteriormente en su denuncia original contra Combs, presentada inicialmente en octubre, era Carter.

En la denuncia modificada, Carter es acusado de violar a la desconocida, que entonces tenía 13 años, en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en el año 2000.

La denuncia modificada convirtió a Carter en la primera celebridad acusada de agresión sexual en relación con Combs, que se ha declarado inocente de tres cargos federales y está a la espera de un juicio penal.

En una nueva entrevista el viernes, la desconocida dijo que mantiene su acusación de violación contra Carter, pero admite inconsistencias en su historia original, incluyendo testigos clave que la corroboran.

“He cometido algunos errores”, dijo la desconocida a NBC News. “Siempre debes abogar por ti misma y ser tu voz. Nunca debes dejar que lo que hizo otra persona arruine o dirija tu vida. Solo espero poder dar a otros la fuerza para denunciar como yo lo hice”.

En su denuncia inicial, Jane Doe dijo que pidió a su padre que la recogiera en 2000 después de haber sido presuntamente agredida sexualmente por Carter y Combs. Pero su padre dice ahora que no recuerda haberla recogido, según NBC News, que también informó de que Jane Doe dijo que habló con una celebridad la noche en que alegó que fue violada, pero esa celebridad dijo que no estaban en Nueva York en el momento en que sus acusaciones tuvieron lugar.

El abogado de Jane Doe, Tony Buzbee, dijo que todavía está examinando las afirmaciones de su cliente, pero que mantiene sus acusaciones.

“Nuestra clienta sigue firmemente convencida de que lo que ha declarado es cierto, hasta donde alcanza su memoria. Seguiremos investigando sus afirmaciones y recopilando datos que las corroboren en la medida en que existan. Como la hemos interrogado intensamente, incluso ha accedido a someterse al polígrafo. Nunca antes un cliente me había sugerido eso”, dijo Buzbee a CNN por correo electrónico el viernes por la noche.

“En cualquier caso, siempre hacemos todo lo posible por examinar cada reclamación que se hace, como hicimos en este caso. Esto ha sido extremadamente angustioso para ella, hasta el punto de que ha sufrido convulsiones y ha tenido que buscar tratamiento médico debido al estrés.”

En un comunicado emitido a CNN, Carter dijo que las incoherencias de la mujer “prueban” que Buzbee “presentó una denuncia falsa contra mí en busca de dinero y fama”.

“Este incidente no ocurrió y, sin embargo, lo presentó en los tribunales y lo redobló en la prensa”, continúa el comunicado de Carter. “La verdadera justicia está llegando. Luchamos DESDE la victoria, no POR la victoria. Esto se acabó antes de empezar. Este abogado del 1-800 no se da cuenta todavía, pero, pronto”.

El abogado de Carter, Alex Spiro, declaró a CNN: “Es asombroso que un abogado no solo presente una denuncia tan grave sin un examen adecuado, sino que empeore las cosas difundiendo esta historia falsa en la prensa. Pedimos al Tribunal que desestime hoy este caso frívolo, y abordaremos la cuestión de la disciplina adicional para el Sr. Buzbee y todos los abogados que presentaron la denuncia”.

Spiro también presentó una carta al juez el viernes por la noche, en relación con las incoherencias en el relato de Jane Doe, calificando sus alegaciones de “farsa”.

Explicó: “Los hechos básicos de su relato —el quién, el qué, el cuándo y el dónde— son erróneos”, escribió Spiro al juez. “Cuando se la presionó, la demandante admitió que estaba ‘adivinando’ detalles clave… Admite que no tiene un solo testigo que la corrobore en los últimos 24 años”.

Antes de que Buzbee presentara la demanda enmendada de Jane Doe en la que se nombraba a Carter, los abogados de Carter habían presentado una demanda de extorsión contra Buzbee, alegando que el abogado con sede en Houston estaba tratando de “estafar a celebridades, políticos y empresarios inocentes con un ejército de acusadores enmascarados”.

Los abogados de Combs, que ha negado previamente todas las acusaciones civiles en su contra, criticaron a Buzbee en un comunicado a ı.

“Este es el principio del fin de esta vergonzosa apropiación de dinero”.