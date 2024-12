La demanda que pone en jaque la amistad de décadas entre Jay-Z y Sean “Diddy” Combs

Jay-Z y Sean “Diddy” Combs, dos iconos del hip-hop con una larga historia de colaboración y amistad, enfrentan nuevas controversias legales. Combs está detenido por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, mientras que Jay-Z niega las recientes acusaciones de agresión sexual en su contra.

El estribillo de la canción de Sean “Diddy” Combs Do You Like It… Do You Want It, en la que también participa Jay-Z, plantea una pregunta que ahora resulta inquietantemente profética: “¿Quieres saber qué se siente ser yo?”.

En aquella época, quizá nadie supiera mejor lo que era ser Combs que Jay-Z, nacido Shawn Carter. Ambos raperos, productores y hombres de negocios, encabezaban las listas de éxitos e imponían respeto en la cabina de grabación y en la sala de juntas por igual.

Pero, aparentemente, no había rivalidad.

En 2009, un periodista preguntó a Combs si recordaba una foto en la que aparecía conversando con Carter. Combs explicó que el momento había sido captado en su fiesta de cumpleaños. Jay-Z había volado expresamente para asistir, aunque tenía poco tiempo, recordó Combs.

“La gente nos ve como competidores e iconos diferentes en el juego del hip-hop, pero ese fue solo un momento de dos hermanos negros diciéndose lo mucho que se aprecian”, dijo Combs.

Años más tarde, mientras Combs se encuentra en detención federal a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, Carter se resiste a ser relacionado con él, aunque una demanda está haciendo exactamente eso.

Una mujer, que en octubre presentó una demanda civil alegando que fue agredida sexualmente por Combs en 2000, enmendó su demanda el domingo pasado para incluir la acusación de que también fue agredida por Carter. La demandante, identificada como Jane Doe, tenía 13 años en el momento de la supuesta agresión en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards.

En una declaración a CNN, Carter calificó las acusaciones de “tan atroces por naturaleza, que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil”.

Y agregó: “Quien quiera que cometa semejante crimen contra un menor debería estar en la cárcel”.

El lunes, Carter presentó una moción para pedir al tribunal que desestime su demanda o dictamine que Doe tiene que revelar su identidad.

Combs se ha declarado inocente de los cargos y ha negado cualquier delito en las cerca de 30 demandas civiles que se han presentado contra él. Varias de ellas incluyen acusaciones de personas que han optado por presentarlas bajo seudónimos.

En los últimos meses, dos jueces federales rechazaron los intentos de dos de las acusadoras de Combs de presentar anónimamente demandas por agresión sexual contra él en sentencias que ponían de relieve el reto de utilizar seudónimos.

Con el desarrollo legal de esta semana, las trayectorias profesionales paralelas de Combs y Carter están ganando atención renovada.

Una historia compartida

Combs y Carter se movieron en los mismos círculos en el pasado, ya que construyeron sus respectivos imperios empresariales sobre la base del éxito del hip-hop antes de expandirse a otras empresas.

Ambos fundaron sellos discográficos —Combs con Bad Boy Records y Carter con Roc Nation— y ayudaron a lanzar las carreras de numerosos artistas. También comparten historias similares: fueron criados por madres solteras en Nueva York.

En 1997, tras el asesinato de su amigo común y protegido de Combs Christopher “Notorious B.I.G” Wallace, o Biggie Smalls, Combs y Carter colaboraron en el álbum de Carter My Lifetime, Vol 1. y en el sencillo de Combs Do You Like It…Do You Want It.

Carter compartió en 2010 que había hablado con Wallace, que era el mejor amigo de Combs, una hora antes de que el rapero fuera abatido a tiros.

“No era un alborotador en absoluto. Era un tipo divertido y carismático”, dijo Carter en su momento. “Hablé con él esa noche y estaba muy contento de estar en Los Ángeles, después de todo el asunto de la Costa Este y la Costa Oeste”.

Hace dos años, durante una celebración del que habría sido 50 cumpleaños de Wallace, Carter mencionó el “vacío” que los asesinatos de Wallace y de otro rapero legendario, Tupac Shakur, dejaron en el hip hop.

“Hermano, pese a todo, pudiste llenar esos zapatos”, dijo Combs de Carter. “Llegaste y definitivamente te damos las gracias. Viniste, y sé lo mucho que Big admiraba a Jay”.

Combs y Carter unieron sus fuerzas en 2005 para entregar conjuntamente un cheque de un millón de dólares durante un telemaratón televisado para ayudar a las víctimas del huracán Katrina.

En 2020, su larga amistad quedó patente cuando Carter se puso al lado de Combs durante el almuerzo de los multimillonarios negros de Roc Nation.

“Estamos aquí juntos y vamos a seguir juntos. y más unidos”, dijo Combs mientras Carter asentía. “Unidos estamos y no hay nada más”.

Carter rindió homenaje a Combs durante una presentación en vídeo que se mostró como parte del reconocimiento a toda una vida del artista en los 2022 BET Awards.

“Aquí está este tipo de un barrio, similar a donde yo crecí, que llegó a estas alturas inalcanzables”, dijo Carter. “Puff (apodo de infancia de Combs) fue el primero que llegó y nos hizo sentir que éramos nosotros”, manifesto en aquel entonces.