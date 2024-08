Javiera Mena adelanta detalles de su nuevo disco: “Es como un Esquemas Juveniles maduro, más serio”

En conversación con CNN Chile Radio, la artista chilena habló sobre su nuevo single "Volver a Llorar" que formará parte de un nuevo disco que conoceremos en 2025.

“El mensaje es conectar con la tristeza, verla como una energía de calma, de aceptación también. Me inspiraron un par de personas que me encontré en el camino que no podían llorar, que habían bloqueado ese sentimiento, la acción de llorar que es tan purificadora“.

De esta forma, la cantante nacional, Javiera Mena, describe su nuevo disco -que verá la luz en 2025- y su nuevo single, que fue lanzado hoy. “Volver a llorar” es el primer sencillo de la cantante y lo define en entrevista con CNN Chile Radio como “atreverse a sentir ese amargo sufrir“.

Javiera Mena y “Volver a llorar”

“Volver a llorar” fue compuesta en México con Pablo Stipicic, cuyo trabajo fue agregando colaboradores en Chile, donde se grabaron las cuerdas; y en España, donde se terminó de producir, conformándose una canción transnacional muy emotiva, y que en resumen, habla sobre habitar la oscuridad.

Javiera Mena es una de las cantautoras fundamentales de la región que comenzará una gira por algunas ciudades de Chile en octubre próximo con fechas en Rancagua, Valparaíso, Concepción y Santiago.

“(Me estoy preparando) con mi banda, planteando un nuevo espectáculo, un nuevo show, canciones que no habíamos tocado antes, mostrar canciones nuevas. (La idea) es que la gente no vaya a ver lo mismo que hemos presentado en las otras giras y, afiatándome con la banda”.

Respecto a la evolución del sonido que ha tenido desde los inicios, la cantante comentó que el trabajo que desarrolla con este nuevo disco es “más maduro, es como un Esquemas Juveniles maduro, más serio”.

Escucha la entrevista completa a continuación: