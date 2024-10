A casi dos años de su última visita: Jamie XX alista su retorno a Chile

El nuevo show se da en el marco del Club Fauna y contemplará la presentación de su último disco de estudio, “In Waves”, lanzado el pasado 20 de septiembre.

El reconocido productor y DJ británico Jamie XX regresará a Chile el próximo miércoles 23 de octubre, en el marco de una nueva edición de Club Fauna, que se realizará en el Centro de Eventos Basel.

El concierto se da tras su última visita a Chile en 2023 y será una oportunidad para presentar su más reciente trabajo discográfico, In Waves, lanzado el 20 de septiembre.

El álbum, que ha generado gran expectativa, incluye colaboraciones con destacados artistas como Honey Dijon, Robyn y The Avalanches.

Jamie XX, también miembro del exitoso grupo The XX, debutó como solista en 2011 con We’re New Here, seguido por In Colour en 2015.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con importantes artistas de la industria, como Drake y Rihanna en Take Care, Alicia Keys en When It’s All Over y Rihanna, nuevamente, en Drunk on Love. Además, ha participado en la mezcla de producciones de Adele y Florence and the Machine.

El evento también contará con el showcase de Paraíso Santiago, a cargo de Pepo Fernández y Nico Castro.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.