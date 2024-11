Premios Grammy 2025: Revisa todas las nominaciones

La lista, como cada año, fue seleccionada por los miembros votantes de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

¡Es oficial! Las nominaciones a los Premios GRAMMY 2025 ya fue oficialmente anunciada.

La entrega de galardones tomará lugar el próximo domingo 2 febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Los Premios GRAMMY 2025 se retransmitirán vía streaming en directo y bajo demanda a través Paramount+. Lee también: Taylor Swift y Miley Cyrus encabezaron los Grammy 2024: Revisa la lista de ganadores de las principales categorías A continuación, te detallamos tanto los artistas como las producciones nominadas en cada categoría, en orden según anuncio. Compositor del año -Jessie Alexander

-Amy Allen

-Edgar Barrera

-Jessie Jo Dillon

-Raye Productor del Año -Alissia

-Dernst “D’Mile” II

-Ian Fitchuck

-Mustard

-Daniel Nigro

Mejor Actuación Pop en Solitario

–Bodyguard, de Beyoncé

–Espresso, de Sabrina Carpenter

–Apple, de Charli XCX

–Birds of a Feather, de Billie Eilish

–Good Luck, Babe!, de Chappell Roan

Mejor Dúo/Grupo Pop

–us., de Gracie Abrams junto a Taylor Swift

–Levii’s Jeans, de Beyoncé junto a Post Malone

–Guess, de Charli XCX junto a Billie Eilish

–the boy is mine, de Ariana Grande junto a Brandy & Monica

–Die With a Smile, de Lady Gaga junto a Bruno Mars

Mejor Canción de Pop Dance

–Make You Mine, de Madison Beer

–Von Dutch, de Charli XCX

–L’Amour de ma vie [Over Now Extended Edit], de Billie Eilish

–yes, and?, de Ariana Grande

–Got Me Started, de Troye Sivan

Mejor Álbum de Rock

–Happiness Bastards, de The Black Crowes

–Romance, de Fontaines D.C.

–Saviours, de Green Day

–Tangk, de Idles

–Dark Matter, de Pearl Jam

–Hackney Diamonds, de The Rolling Stones

–No Name, de Jack White

Mejor Actuación de Música Alternativa

–Neon Pill, de Cage The Elephant

–Song of the Lake, de Nick Cave & The Bad Seeds

–Starburster, de Fontaines D.C.

–Bye Bye, de Kim Gordon

–Flea, de St. Vincent

Mejor Nuevo Artista

-Benson Boone

-Sabrina Carpenter

-Doechii

-Khruangbin

-Raye

-Chappell Roan

-Shaboozey

-Teddy Swims

Mejor Actuación de R&B

–Guidance, de Jhené Aiko

–Residuals, de Chris Brown

–Here We Go (Uh Oh), de Coco Jones

–Made For Me (Live on Bet), de Muni Long

–Saturn, de SZA

Mejor Álbum de R&B

–11:11 (Deluxe), de Chris Brown

–Vantablack, de Lalah Hathaway

–Revenge, de Muni Long

–Algorithm, de Lucky Daye

–Coming Home, de Usher

Mejor Actuación de Rap Melódico

–Kehlani, de Jordan Adetunui junto a Kehlani

–Spaghetti, de Beyoncé junto a Linda Martell y Shaboozey

–We Still Don’t Trust You, de Future y Metro Boomin junto a The Weeknd

–Big Mama, de Latto

-3:AM, de Rapsody junto a Erykah Badu

Mejor Disco de Música Teatral

–Hell’s Kitchen

-Merrily We Roll Along

-The Notebook

-The Outsiders

-Suffs

Mejor Perfomance de Country en Solitario

-16 Carriages, de Beyoncé

–I Am Not Okay, de Jelly Roll

–The Architect, de Kacey Musgraves

-A Bar Song (Tipsy), de Shaboozey

–It Takes A Woman, de Chris Stapleton

Mejor Álbum Country

–Cowboy Carter, de Beyoncé

–F-1 Trillion, de Post Malone

-Deeper Well, de Kacey Musgraves

–Higher, de Chris Stapleton

–Whirlwind, de Lainey Wilson

Canción del Año

–A Bar Song (Tipsy)

-Birds of a Feather

-Die With a Smile

-Fortnight

-Good Luck Babe!

-Not Like Us

-Please Please Pease

-Texas Hold ‘Em

Mejor Actuación/Canción de Gospel

–Church Doors

-Yesterday

-Hold On (Live)

-Holy Hands

Mejor Álbum de Pop Latino

–Funk Generation, de Anitta

–El Viaje, de Luis Fonsi

–García, de Kany García

–Las Mujeres Ya No Lloran, de Shakira

–Orquídeas, de Kali Uchis

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

–Diamantes, de Chiquis

–Boca hueca, Vol. 1, de Carín León

–Éxodo, de Peso Pluma

–De Lejitos, de Jessi Uribe

Mejor Actuación de Música Africana

–Tomorrow, de Yemi Alade

–MMS, de Asake y Wizkid

–Sensational, de Chris Brown junto a Davido y Lojay

–Higher, de Burna Boy

–Love Me JeJe, de Tems

Mejor Banda Sonora de Medios Audiovisuales (Incluye Películas y Televisión)

–American Fiction, compuesta por Laura Karpman

–Challengers, compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross

–The Color Purple, compuesta por Kris Bowers

-Dune: Parte Dos, compuesta por Hans Zimmer

–Shōgun, compuesta por Nick Chuba, Atticus Ross y Leopold Ross

Mejor Canción Escrita para Medios Audiovisuales

–Ain’t No Love in Oklahoma (de Twisters: The Album)

–Better Place (de Trolls 3: Se armó la banda)

-Can’t Catch Me Now (de Los Juegos del Hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes)

–It Never Went Away (de American Symphony)

–Love Will Survive (de El Tatuador de Auschwitz)

Grabación del Año

–Now and Then, de The Beatles

–Texas Hold ‘Em, de Beyoncé

–Espresso, de Sabrina Carpenter

–360, de Charli XCX

–Birds of a Feather, de Billie Eilish

–Not Like Us, de Kendrick Lamar

–Good Luck, Babe!, de Chappell Roan

–Fortnight, de Taylor Swift junto a Post Malone

Álbum del Año

–New Blue Sun, de André 3000

–Cowboy Carter, de Beyoncé

–Short N’ Sweet, de Sabrina Carpenter

–Brat, de Charli XCX

–Djesse Vol. 4, de Jacob Collier

-Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish

–The Rise and Fall of a Midwest Princess, de Chappell Roan

-The Tortured Poets Department, de Taylor Swift