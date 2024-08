Habría falsificado la firma de Lisa Marie para adueñarse de Graceland: Acusan a mujer de orquestar estafa contra familia Presley

A través de una empresa ficticia, la detenida habría afirmado que Lisa Marie Presley pidió un préstamo de $3,8 millones de dólares antes de morir, utilizando Graceland como garantía. Posteriormente, habría afirmado que la deuda no fue saldada; lo cual, según su esquema, significaría que la icónica mansión pasaría a ser propiedad de la compañía falsa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo un presunto plan para apoderarse ilegalmente de la Graceland, la icónica mansión que pertenece a la familia de Elvis Presley, el fallecido ídolo del rock ‘n’ roll.

La arrestada en cuestión es una mujer llamada Lisa Jeanine Findley, de 53 años y residente de Kimberling City, Missouri, quien está acusada de orquestar un intento fallido de ejecución hipotecaria de la antigua casa de Presley alegando que su hija, Lisa Marie Presley, había dejado en prenda Graceland como garantía de un préstamo que no devolvió antes de morir.

Los fiscales tras el caso dicen que también se hace llamar Lisa Holden, Lisa Howell, Gregory Naussany, Kurt Naussany, Lisa Jeanine Sullins y Carolyn Williams.

De ser declarada culpable, Findley podría enfrentar una sentencia mínima obligatoria de dos años de prisión por usurpación de identidad con agravantes, así como hasta 20 años de prisión por fraude postal.

Los detalles del presunto plan

El Departamento de Justicia alega que Findley utilizó varios alias como parte de su plan para estafar a la familia Presley.

Se le acusa de haber creado una empresa de préstamos ficticia llamada Naussany Investments & Private Lending LLC. A través de esta entidad falsa, Findley habría afirmado que Lisa Marie Presley pidió un préstamo de $3,8 millones de dólares en 2018, utilizando Graceland como garantía.

Posteriormente, Findley habría afirmado que la deuda no fue pagada; lo cual, según su esquema, significaría que Graceland pasaría a ser propiedad de la empresa falsa.

Para llevar a cabo su plan, Findley habría fabricado varios documentos legales, falsificado la firma de Lisa Marie Presley y publicado un falso aviso de ejecución hipotecaria en el diario The Commercial Appeal, de Memphis, anunciando que Graceland sería subastada, según constata Entertainment Weekly.

El caso salió a la luz en mayo pasado, cuando la actriz Riley Keough, nieta de Priscilla e hija de Lisa Marie Presley, presentó una demanda contra Naussany, impugnando la afirmación de la empresa de que su madre había pedido un préstamo un préstamo en primer lugar.

Un juez detuvo la subasta de Graceland un día antes de su fecha programada, después de que un notario declarara que no había autenticado la Escritura de Fideicomiso de 2018, sugiriendo que el documento era falsificado.

Asimismo, se determinó que el remate perjudicaría irreparablemente a Keough y se decidió aplazar la ejecución a la espera de nuevas audiencias para determinar quién mantenía los derechos sobre la propiedad.

Tras ser descubierta, Findley intentó desviar la culpa, afirmando falsamente que un estafador nigeriano era el verdadero responsable del complot contra la familia Presley.

En informes anteriores, una persona respondió a la solicitud de comentarios de CNN desde una dirección de correo electrónico asociada a Naussany Investments en una mezcla de inglés y luganda, un idioma hablado principalmente en Uganda.

“Esta vez no he ganado. He robado muchas identidades y recibido dinero”, escribió la persona.

