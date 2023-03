Everything Everywhere All at Once o Todo en todas partes, todo a la vez (en español) recibió este domingo la estatuilla a la Mejor Película en los Premios Oscar 2023.

El filme se impuso ante “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of Sadness” y “Women Talking”.

Antes de esta noche, la película recibió dos Globos de Oro, cinco Critics’ Choise Awards y cuatro Screen Actors Guild Awards.

Everything Everywhere All at Once arrasa en los Oscars

Llegó con 11 nominaciones y logró imponerse esta noche en el Dolby Theatre en Hollywood con el reconocimiento en siete categorías, llevándose a casa los principales premios.