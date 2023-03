(CNN) – Jamie Lee Curtis ganó el premio a la mejor actriz en un papel secundario por su actuación en Everything Everywhere All at Once como Deirdre Beaubeirdre.

Es el primer Oscar de la querida actriz estadounidense, y se produjo poco después de que su coprotagonista en Everything, Ke Huy Quan, ganara el premio al mejor actor de reparto por su papel en la película.

“Acabo de ganar un Oscar”, dijo entre lágrimas, reconociendo a las “cientos de personas” que la ayudaron a llegar a este punto.

Curtis pareció realmente sorprendida al escuchar su nombre como mejor actriz en un papel secundario, gritando “cállate” desde su asiento cuando fue anunciada.

Si bien ha tenido una carrera prolífica en cine y televisión, convirtiéndola en una figura indeleble de Hollywood, esta fue su primera nominación a los Premios de la Academia, y ahora, su primera victoria.