(CNN) – La actuación de Michelle Yeoh en Everything Everywhere All At Once le ha valido el premio a la mejor actriz en un papel principal.

La victoria de Yeoh la convierte en la primera mujer de ascendencia asiática y la primera artista nacida en Malasia en ganar un Oscar a la mejor actriz.

También es la quinta persona de ascendencia asiática en ganar un Oscar en una categoría de actuación, la primera en ganar en una categoría de actuación principal y también la primera actriz en ganar por interpretar a un personaje que habla chino mandarín y cantonés por su papel de Evelyn Quan Wang.

Si bien Yeoh se convirtió en un ícono internacional hace 23 años, gracias a Crouching Tiger, Hidden Dragon de Ang Lee, ganadora del Oscar, no fue hasta Everything Everywhere All at Once que obtuvo su primera nominación a este premio.

#OSCARSxCNNChile | Michelle Yeoh gana el Oscar a Mejor Actriz por su papel en "Everything Everywhere All at Once": Es su primera estatuilla y nominación 📌Sigue el minuto a minuto https://t.co/EmEc5GbKds pic.twitter.com/kxXD9HGqU6 — CNN Chile (@CNNChile) March 13, 2023

“Los sueños se hacen realidad”

Yeoh comenzó su discurso de aceptación de la estatuilla diciendo que “para todos los niños y niñas que se parecen a mí viendo esta noche, este es un fato de esperanza y posibilidades”.

“Esta es una prueba de que si sueñan en grande y los sueños se hacen realidad“, agregó.

Pero lo que dijo inmediatamente después fue lo que llenó de energía a la multitud: “Señoras, no dejen que nadie les diga alguna vez que han pasado su mejor momento. No hay que rendirse nunca”.

Por último, dedicó su victoria a su madre y a todas las madres del mundo, a quienes calificó como “realmente superheroínas”.