En 2002, Noel Gallagher reflexionó sobre su relación con Liam en CNN: “Pasamos mucho tiempo juntos y a veces discrepamos acaloradamente”

Con motivo de la anunciada gira de reencuentro, recordamos una entrevista de 2002 en la que Noel Gallagher habló con CNN sobre el lanzamiento del quinto disco de Oasis y ahondó en el rol de su hermano, Liam, en la banda: "Por fin tenemos un cantante que está más interesado en cantar que en beber alcohol", declaró en ese entonces.

(En celebración de la recientemente anunciada gira de reencuentro de Oasis, recordamos esta entrevista de Noel Gallagher con CNN. Fue publicada el 19 de julio de 2002, al poco tiempo del lanzamiento del quinto disco de la banda: Heathen Chemistry. En ella, refleja sus procesos creativos y la relación que mantenía, por aquel entonces, con su hermano Liam).

LOS ÁNGELES, California (CNN) — Los rockeros británicos de Oasis están de vuelta con un nuevo disco, nueva energía y una nueva perspectiva.

Después de capear un período ciertamente “rancio” en los últimos años y de polémicas altamente publicitadas entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, Oasis ha lanzado su quinto álbum de estudio autoproducido, titulado Heathen Chemistry.

Noel, en tanto, asegura que la agrupación se encuentra en un lugar mejor estos días con la incorporación de dos guitarristas de gran talento en los últimos dos años: Andy Bell y Gem Archer.

Los hermanos Gallagher, que asaltaron la escena musical a mediados de la década de los ’90 con éxitos en las listas mundiales como Wonderwall y Champagne Supernova, cosecharon aclamación internacional y ayudaron a revivir el rock británico.

Pero la montaña rusa que suele ser el negocio de la música es algo que ellos entienden muy bien.

CNN se sentó con Noel Gallagher en Santa Mónica, California, para hablar del nuevo disco, de la evolución de Oasis y de su vida con Liam.

—¿De qué te sientes más orgulloso con este nuevo disco?

—Lo estuve escuchando esta mañana por primera vez en unas seis semanas. Y simplemente estoy orgulloso de que esté terminado, más que nada, y de que todavía tengamos el entusiasmo de ir y hacer otro. Así que ha estado bien. Ha sido… No me gusta utilizar la palabra diversión, porque es un negocio serio: hacer discos. Pero nos lo hemos pasado muy bien haciendo este, y en realidad, volvió a encender el fuego de hacer música. Porque todo se volvió un poco rancio la última vez. Lo estábamos tratando más como un trabajo. Ahora, vuelve a ser más una vocación.

—¿Es cierto que Liam escribió tres canciones para Heathen Chemistry?

—Sí. Escribió tres canciones y las tres son fantásticas. Hay una, en particular, que parece haber captado la imaginación de todo el mundo. Se llama Songbird y dura unos dos minutos y está en la misma línea que Norwegian Wood, de The Beatles. Es con lo que yo la compararía. En Inglaterra, la gente le ha estado dando mucha importancia a la forma de componer de Liam y se ha puesto a decir: Oh, ¿cómo es que ahora empezó a escribir? Es porque dedica mucho menos tiempo a beber alcohol y más a escribir. Liam ha escrito canciones durante dos o tres, quizá cuatro años, pero no creo que nunca antes le hubiese puesto tanto empeño. Y no creo que pensara que estaba escribiendo algo que pudiera compararse con cualquiera de mis cosas. Así que, de cualquier modo, todo es cuestión de confianza… (Cuando se trata de) escribir canciones. Mientras creas que el material que estás haciendo es digno, entonces presionarás para que se escuche.

—¿Cómo están las cosas entre ustedes dos?

—Tan bien como siempre. Él no está bebiendo tanto alcohol y yo ya no consumo drogas; así que, eso, en sí mismo, es el factor principal. Tener hijos ayuda. Liam cumple 30 este año, gracias a Dios. Está saliendo de la veintena y tiene hijos y esas cosas, así que nos lo pone más fácil. Mira, podría sentarme aquí y decirte que es lo mejor que ha estado nuestra relación, y entonces él podría entrar por esa puerta y decirme algo, y parecería exactamente lo contrario. Simplemente es lo que es. Solo somos dos hermanos que pasan mucho tiempo juntos y hacen algo que les apasiona por completo. En ocasiones, discrepamos al respecto, y otras discrepamos acaloradamente al respecto. Y a veces se nos va de las manos y se desborda en desacuerdos verbales y a veces en violencia física. Pero no significa nada.

—Cuando estás en el escenario delante de miles de personas, ¿sigues sintiendo la misma adrenalina?

—A veces puede llegar a ser bastante emotivo para mí, porque he escrito la mayoría de las canciones en el suelo de departamentos de Manchester, y después me muevo al otro lado del mundo, y hay un montón de personas cantándote de vuelta esas mismas palabras que no concebías que serían oídas por nadie. Por no hablar de la gente en Brasil o Australia. Así que, a veces, tengo que contenerme para no dejarme llevar por eso.

—Liam ha dicho que no cree que Oasis haya producido aún su mejor trabajo. ¿Tú estás de acuerdo?

—No, yo tampoco lo creo. Creo que el próximo disco será nuestro mejor trabajo. Lo que hemos hecho con este disco es poner el pasado a dormir. Nunca me sentí lo suficientemente seguro al producir un nuevo álbum como para ir y tocar la mayor parte de él en directo, porque el material de Morning Glory proyectaba una sombra tan enorme sobre todo lo que habíamos hecho. Pero en este disco, por fin la composición de las canciones tiene la banda que se merece. Por fin tenemos un cantante que está más interesado en cantar que en beber alcohol. Está a punto de volverse muy especial para nosotros. Puedo sentirlo.

—En última instancia, ¿qué es lo que buscas conseguir a través de tu música?

—Escribir esa canción que sea número uno simultáneamente en todos y cada uno de los países del mundo, como John Lennon logró sin querer cuando escribió Imagine. Esa canción lo resume todo. Te resume a ti como persona y a tu generación. Si alguna vez el hombre va a visitar otro planeta y encuentra vida, entonces esa debería ser la melodía del planeta Tierra. Así que, sin querer, me gustaría escribir una canción mañana y pensar que trata sobre el lechero que viene a repartir la leche un miércoles por la mañana y que, tres años después, se convierta en el himno del mundo. Pero aparte de eso, simplemente me gustaría ganar suficiente dinero como para asegurarme de que mi hija tenga todo lo que quiera.