Vuelve Oasis: Noel y Liam Gallagher confirman gira de reencuentro a 15 años del quiebre de la banda

La icónica banda británica de rock Oasis ha anunciado oficialmente una esperada gira de reunión el próximo año.

El tour OASIS LIVE ’25 marcará, así, la primera vez que los hermanos Noel (57) y Liam Gallagher (51) tocarán juntos desde su separación en 2009.

Hasta ahora, solo hay fechas confirmadas para ciudades del Reino Unido e Irlanda, incluyendo Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, durante los meses de julio y agosto.

Sin embargo, en un comunicado compartido en el sitio oficial de Oasis, los propios Gallagher informaron que hay planes para que la gira aterrice en otros continentes fuera de Europa a fines de 2025.

“Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado”, agregaron, como un güiño a su mítico himno Wonderwall.

La noticia, en tanto, llega después de días de especulación avivados por crípticas publicaciones compartidas en las redes sociales de los hermanos Gallagher en redes sociales, con videos que incluían la fecha de hoy (27 de agosto) y la hora 8:00 a.m. (3:00 a.m. en Chile).

Lee también: ¿Vuelve Oasis? Liam y Noel Gallagher avivan rumores sobre posible reencuentro con misteriosa publicación

Dicho teaser también se proyectó durante el Festival de Reading, justo después de la presentación de Liam Gallagher el domingo pasado; lo cual incrementó la expectativa entre fanáticos y también figuras públicas.

El propio alcalde actual de Manchester —ciudad de la cual la agrupación es originaria—, Andy Burnham, dio una entrevista esta mañana en la BBC, en la cual calificó la reunión como “la noticia que todos hemos estado esperando”.

No obstante, también recordó la volátil relación entre los hermanos: “Sería lo más Noel y Liam de la historia si uno de los dos se despertara esta mañana y decidiera que ha cambiado de opinión. Realmente espero que eso no ocurra”.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/P8ZnhkmTom

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 27, 2024