Con un videoclip lleno de celebridades: Eminem lanza “Houdini”, primer sencillo de su próximo disco

Con referencias controversiales, como ya es costumbre en su música, el rapero estrenó el primer single de su próximo álbum de estudio "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)". El video, en tanto, cuenta con cameos de 50 Cent, Snoop Dogg, Pete Davidson e incluso sus propios hijos.

(CNN) — Slim Shady ha vuelto, otra vez. Pero, al parecer, no por mucho tiempo.

Eminem parece estar acabando con su alter ego en su próximo proyecto musical, un disco de estudio que llevará por título The Death of Slim Shady (Coup de Grace).

El rapero, en tanto, ya lanzó el primer single del álbum, Houdini, en el cual samplea el éxito de 1982 de Steve Miller Band, Abracadabra. La letra, controversial como siempre, apunta a varias personas, entre ellas Megan Thee Stallion, e incluso a sí mismo.

“If I was to ask for Megan Thee Stallion if she would collab with me, would I really have a shot at a feat?”, rapea, en referencia al disparo (shot, en inglés) que Tory Lanez propinó a la también rapera Megan Thee Stallion en los pies en 2020, crimen por el que fue condenado a 10 años de prisión.

El artista estadounidense también acompañó el lanzamiento de un vídeo musical que cuenta con cameos de celebridades como 50 Cent, Snoop Dogg y Pete Davidson.

Comienza con el representante musical del rapero de 51 años, Paul Rosenberg, dejando un mensaje de voz aparentemente poco positivo sobre el nuevo álbum antes de que el mentor y frecuente colaborador de Eminem, Dr. Dre, le diga: “Tenemos un problema”.

El sencillo, en tanto, funciona como un portal que permite viajar en el tiempo entre el presente y 2002; y a lo largo de la narrativa, Eminem se enfrenta a su yo más joven, en una confrontación que traerá a la memoria el video de Without Me (2002) a sus fans.

The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) será el primer álbum de Eminem desde Music to Be Murdered By ( 2020, que no solo encabezó el Billboard 200, sino que también fue el décimo del artista en hacerlo.

Mira el video de Houdini: