Desde Sting hasta Marco Antonio Solis: La cartelera musical de febrero

El mes de febrero traerá a Santiago una variada oferta de conciertos con artistas internacionales y nacionales de diferentes géneros. Desde Ha*Ash hasta The Black Dahlia Murder, los escenarios de la capital recibirán a figuras destacadas del rock, pop, metal y más.

Febrero estará marcado por una agenda musical diversa que incluirá grandes nombres de la escena internacional. Desde el romanticismo de Marco Antonio Solís hasta la energía del metalcore de Asking Alexandria, pasando por el k-pop, el pop alternativo y el death metal, cada semana traerá un espectáculo imperdible.

Marco Antonio Solís y Taemin abren el mes

Febrero comenzará con el regreso de Marco Antonio Solís, quien se presentará el 1 de febrero en el Movistar Arena con su gira “Eternamente agradecido“. El artista mexicano recorrerá su extensa discografía con clásicos como “Si no te hubieras ido” y “Más que tu amigo”.

El 2 de febrero, el Teatro Caupolicán recibirá al astro del k-pop Taemin, integrante de SHINee, con su gira “[Ephemeral Gaze]”. Las entradas se agotaron rápidamente, reflejando la gran expectativa de sus seguidores en Chile.

HOMESHAKE y Glitterer aterrizan en Santiago

El 10 de febrero, el Club Chocolate será el escenario para HOMESHAKE, el proyecto de bedroom pop de Peter Sagar. Con dos discos lanzados en 2024, “Horsie” y “CD Wallet”, el artista canadiense abordará temas como la ansiedad y la soledad a través de su música.

El 13 de febrero, el Club Ámbar recibirá a Glitterer, proyecto encabezado por Ned Russin de Title Fight, presentando su álbum “Rationale”.

El metal se toma la capital con Obituary y The Black Dahlia Murder

El 13 de febrero, Obituary iniciará una serie de conciertos en Chile en el marco de sus 40 años de trayectoria. Su primera presentación será en Concepción, seguida de shows en Coquimbo, Santiago (15 de febrero en el Teatro Cariola) y Valparaíso.

El 26 de febrero, el Teatro Cariola recibirá a The Black Dahlia Murder, que regresa a Chile tras ocho años para presentar su álbum “Servitude“. Este concierto también servirá de homenaje a su fallecido vocalista Trevor Strnad.

Sting y Vapors of Morphine llegan a los escenarios

Uno de los momentos más esperados será el 21 de febrero, cuando Sting llegue al Movistar Arena con su gira “Sting 3.0“. Acompañado por Dominic Miller y Chris Maas, interpretará sus éxitos en solitario y los clásicos de The Police.

El 25 de febrero, el Teatro Nescafé de las Artes acogerá a Vapors of Morphine, quienes rendirán tributo a la banda Morphine y a su fallecido bajista Mark Sandman.

Asking Alexandria y Ha*Ash cierran febrero

El 27 de febrero, el metalcore británico de Asking Alexandria hará vibrar el Teatro Coliseo, marcando su regreso tras casi una década. La banda presentará su disco “Where Do We Go from Here?” (2023).

Febrero cerrará con el esperado show de Ha*Ash, el 28 de febrero en el Movistar Arena, tras su paso por el Festival de Viña. El dúo mexicano de country-pop interpretará lo mejor de su álbum “Haashville” junto a sus grandes éxitos.

Con esta variada agenda de conciertos, Santiago se prepara para vivir un mes cargado de música en vivo con propuestas para todos los gustos.