Danna reflexiona sobre su carrera como estrella infantil en nuevo documental en Disney+: “Ha sido muy sanador”

La artista mexicana estrenó “Danna: Tenemos que hablar”, una producción en la que reflexiona sobre las dificultades de ser una estrella a temprana edad, abordando temáticas como la explotación y problemas psicológicos.

La cantante y actriz mexicana Danna conversó con CNN Magazine sobre su nuevo documental Danna: Tenemos que hablar, disponible en Disney+, y su reciente disco CHILDSTAR, lanzado el pasado 11 de abril. Ambos proyectos exploran las consecuencias de haber comenzado su carrera artística a una edad temprana y el impacto que esto tuvo en su vida personal.

Danna, quien inició su carrera a los 4 años en el elenco de Plaza Sésamo, explicó que estas obras representan un proceso terapéutico y una forma de reconciliarse con su infancia.

“Poder tener la paz, la tranquilidad de haber sanado tanto esa parte y hacer las paces con esa niña, con mi niñez, con el trabajo, ha sido muy sanador. Hoy me siento contentísima de poder contar esta historia a mi manera, desde mi cabeza y mi corazón”, expresó.

El documental aborda temas como la explotación infantil, la sexualización y los problemas psicológicos derivados de la exposición mediática a una edad temprana.

“Se siente como un cierre de ciclo. Tanto el disco como el documental fueron lo mejor que me pudo haber pasado este año. Fue un viaje muy catártico”, comentó. Además, reveló que tuvo un rol activo en el proceso creativo, llegando a participar en la edición del largometraje.

En paralelo, Danna también recordó su experiencia protagonizando la versión mexicana del musical Wicked y cómo este marcó su carrera.

En el documental, reflexiona sobre cómo ha cambiado desde entonces. “Hoy ya no soy la misma, he evolucionado un montón. Me siento más segura que nunca de mí misma, de quién soy, y estoy muy contenta de poder compartir esta pieza tan linda con el público”, afirmó.

El documental Danna: Tenemos que hablar ya está disponible en Disney+.