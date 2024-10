Cher y Ozzy Osbourne, dos leyendas musicales que ahora forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll 2024

Ambas leyendas de la música fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, junto a artistas como Mary J. Blige y A Tribe Called Quest. En el pasado, Cher había expresado su descontento previamente por no haber sido incluida en la lista de artistas históricamente reconocidos, mientras que Ozzy planea despedirse de los escenarios con dos conciertos finales.

(CNN en Español) – Cher y Ozzy Osbourne son dos de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll Hall. En la ceremonia de 2024 también fueron incluidos artistas como Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & The Gang, y A Tribe Called Quest.

Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick y Norman Whitfield fueron seleccionados como los destinatarios del Premio a la Excelencia Musical.

El anuncio se hizo el domingo, durante el episodio Noche del Salón de la Fama del Rock & Roll, en American Idol.

Los escogidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll fueron seleccionados entre los nominados anunciados a principios de este año y porque han “creado música cuya originalidad, impacto e influencia ha cambiado el curso del rock & roll”, según la organización.

Cher dijo que no sería miembro del Salón de la Fama

Cher habló sobre su carrera en The Kelly Clarkson Show en 2023, y no se contuvo al hablar sobre ser miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

“No sería parte del Salón de la Fama del Rock & Roll ni aunque me dieran un millón de dólares”, dijo la cantante al nombrar una supuesta molestia porque nunca la habían incluido.

Billboard dice que su tema DJ Play a Christmas Song, encabezó las listas de popularidad durante siete décadas consecutivas. I Got You Babe encabezó el Billboard Hot 100 el 14 de agosto de 1965 y lo mismo sucedió con su exitosa canción Believe en 1998.

Ozzy Osbourne quiere dar un cierre a su carrera y ser un hombre feliz

Ozzy Osbourne ya formaba parte del Hall of Fame desde el 2006, junto a su banda Black Sabbath. En esta ocasión, se le reconoce su trayectoria como solista.

Osbourne tiene 6 canciones en el Hot 100 de Billboard y 2 de ellas en el top 10 de la misma lista.

Si bien la leyenda de Black Sabbath ha lidiado con problemas de salud en los últimos años, su esposa y manager Sharon Osbourne dijo a inicios del 2024 que el rockero planea dos conciertos finales en Birmingham, Inglaterra, como despedida para sus seguidores.

Osbourne, en tanto, abordó sus problemas de salud en 2023 para la revista Rolling Stone y dijo que “moriría como un hombre feliz” si pudiera realizar un espectáculo más para expresar su gratitud a sus seguidores desde el escenario.

Lee también: Tras seis años sin transmitirse: Adriana Lima, Tyra Banks y Cher brillaron en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show

Para ser elegible para la nominación para la incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, un artista o banda individual debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación.