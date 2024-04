La clase de 2024 del Rock & Roll Hall of Fame ha sido anunciada, con una lista diversa de artistas que abarcan décadas de influencia musical.

Encabezando la promoción se encuentran nombres destacados como Cher, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band y Mary J. Blige.

El año pasado, Cher incluso llegó a hacer pública su frustración por no haber sido considerada anteriormente.

“Ya no estaría ahí ni aunque me dieran un millón de dólares (…). Jamás voy a cambiar de parecer”, expresó durante una aparición en The Kelly Clarkson Show, en la que la se hacía mención de sus éxitos a lo largo de siete décadas distintas.

Osbourne, en tanto, a comienzos de 2024, agradeció su nominación a la prestigiosa lista; misma de la que ya formó parte en 2006, como miembro de Black Sabbath.

“Ser uno de los pocos músicos que está siendo considerado para una segunda entrada, ahora como solista, es algo que nunca podría haber imaginado”, dijo a través de sus redes sociales.

Con este doble honor, el músico de 76 años se unirá a los cuatro Beatles, Jeff Beck, Jimmy Page, Stevie Nicks y Rod Stewart, entre otros.

Sólo Eric Clapton ha sido incluido en tres ocasiones, en solitario y como miembro de los Yardbirds y Cream.

Todos los detalles tras las categorías del Salón de la Fama del Rock & Roll 2024

Intérpretes:

Cher

Ozzy Osbourne

Dave Matthews Band

Mary J. Blige

Foreigner

Peter Frampton

Kool & The Gang

A Tribe Called Quest

Jimmy Buffett

MC5

Dionne Warwick

Big Mama Thornton

Premio a la Excelencia Musical:

Jimmy Buffett

MC5

Dionne Warwick

Norman Whitfield

Premio a la Influencia Musical:

Alexis Korner

John Mayall

Big Mama Thornton

Premio Ahmet Ertegun:

Suzanne de Passe

La ceremonia está programada para el 19 de octubre en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio, con transmisiones en vivo en Disney+.