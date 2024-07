¿Céline Dion en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos? Qué sabe de su posible regreso triunfal a los escenarios en París

Si se concretase, la actuación marcaría la primera aparición pública de la mítica cantante canadiense desde que pausó su carrera y se retiró temporalmente de los focos debido a su diagnóstico con el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022.

Céline Dion se prepara para lo que podría ser su regreso espectacular a los escenarios durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París.

Según reporta el medio Variety, Dion, que ya se encuentra en París y actualmente se hospeda en el hotel Royal Monceau, podría ser una de las principales atracciones del evento que se llevará a cabo este viernes. Y aunque los detalles específicos sobre su participación se mantienen bajo reserva, su presencia en la ciudad ha desatado rumores y expectativas.

Cabe tener en cuenta que la prodigiosa voz de My Heart Will Go On no es ajena a los eventos deportivos; su interpretación de The Power of the Dream en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 fue vista por una audiencia récord de 3.500 millones de personas.

En tanto, en una entrevista reciente con la edición francesa de Vogue, Dion compartió su proceso de recuperación y su determinación para volver a los escenarios.

“He decidido trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico“, afirmó la cantante, subrayando su intención de “volver a ver la Torre Eiffel”.

La cantante también colaboró como narradora en un video hablado para la división canadiense en los JJ.OO., titulado L’invincible courage.

Los Juegos Olímpicos de París, en tanto, prometen una ceremonia inaugural histórica. Esta se desarrollará en forma de desfile náutico a lo largo del río Sena y culminará cerca del Trocadero, frente a la emblemática Torre Eiffel. Este formato único, que se aleja de los estadios tradicionales, incluirá la participación de 3,500 actores, bailarines e intérpretes musicales.