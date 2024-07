Inauguración Juegos Olímpicos 2024: ¿Cuándo es y a qué hora empieza la ceremonia?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y todo el mundo ya se está expectante a lo que es uno de los mayores eventos del planeta.

La ceremonia de inauguración de París 2024 tendrá lugar esta semana y será vista por mil millones de espectadores promedio en promedio. Desde ese día los Juegos Olímpicos se desarrollarán hasta el 11 de agosto.

Si bien la ceremonia de inauguración marca el comienzo oficial de los juegos, las actividades en París 2024 inician este miércoles 24 de julio, con partidos de fútbol y rugby 7, según el calendario de los Olímpicos.

En la inauguración de este evento, el país anfitrión, en este caso Francia, comparte con el mundo su cultura a través de la música, danza, vestuario y otros elementos. Todo esto será acompañado del tradicional desfile de atletas.

“Ambiciosa, histórica, espectacular. Estas son algunas de las palabras utilizadas para describir la Ceremonia de Apertura desde que se presentaron los primeros planes hace tres años”, señalaron desde la organización de los juegos.

“París 2024 será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Verano que la ceremonia de apertura se celebre fuera de un estadio. En lugar de las imágenes conocidas de los atletas desfilando por una pista de atletismo, los invitados y espectadores disfrutarán de un colorido desfile fluvial por el corazón de la capital francesa”, agregaron.

