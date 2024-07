La prenda que incomodó a Carrie Fisher: Pagan más de $150 millones por bikini dorado de la princesa Leia en “Star Wars”

Desde su aparición en la película de 1983, el conjunto suscitó críticas por sexualizar al personaje de la fallecida actriz. En vida, ella misma describió cuán incómodo le resultó sentirse "casi desnuda" llevándolo puesto. "No fue mi elección. Cuando (el director George Lucas) me mostró el conjunto, pensé que estaba bromeando y me puso muy nerviosa", manifestó en 2016.