Camila Cabello lanza su cuarto álbum de estudio como solista: “C,XOXO”

Como ya había anunciado en sus redes sociales, este 28 de junio, Camila Cabello lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado C,XOXO.

El último trabajo discrográfico de la cantante de 27 años fue Familia, publicado en 2022, que tuvo grandes éxitos como Don´t go Yet y Bam Bam con Ed Sheeran.

El nuevo disco incluye 14 canciones, entre las que destacan I LUV IT, sencillo liberado en marzo de este año, en el que la exintegrante de Fitfh Harmony colabora con el rapero Playboi Carter.

Algunos fanáticos de la cantante ya habían tenido la oportunidad de escuchar algunas de las nuevas canciones porque las adelantó en sus redes sociales y las interpretó en la versión de Rock In Rio que se realiza en Lisboa.

En el escenario, Cabello contó la historia del reencuentro con una expareja antes de cantar June Gloom, la última canción en el listado de su nuevo trabajo.

Rapidamente se viralizó en redes sociales porque los cibernautas rumoreaban que la letra hablaba de la expareja de la cantante, Shawn Medes, con quien trabajó previamente en las canciones I Know What You Did Last Summer y Señorita.

Mira aquí el video de June Gloom, canción del nuevo álbum de Camila Cabello