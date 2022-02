(CNN) — Adele tuvo una gran noche en los Brit Awards 2022.

Entre su actuación, tres victorias y algunos accesorios llamativos , fue una gran noche para la cantante de Easy on Me.

Entrada la noche, Adele y Ed Sheeran estaban entre los principales contendientes para los Brit Awards 2022, con cuatro nominaciones cada uno.

Los premios se entregaron en el O2 Arena de Londres junto con una alineación estelar de artistas y nominados. El programa fue transmitido en YouTube.

Revisa a continuación la lista completa de ganadores.

Artista del Año

Adele *Ganadora

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice

Brits Rising Star

Holly Humberstone *Ganador

Bree Runway

Lola Young

Canción del Año

A1 & J1, “Latest Trends”

Adele, “Easy on Me” *Ganadora

Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals, “Don’t Play Asylum”

Becky Hill & David Guetta, “Remember”

Central Cee, “Obsessed With You”

Dave featuring Stormzy, “Clash”

Ed Sheeran, “Bad Habits”

Elton John & Dua Lipa, “Cold Heart (Pnau Mix)”

Glass Animals, “Heat Waves”

Joel Corry, Raye, David Guetta, “Bed”

KSI, “Holiday”

Nathan Evans, 220Kid, Billen Ted, “Wellerman”

Riton X Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman, “Friday”

Tion Wayne & Russ Millions, “Body”

Tom Grennan, “Little Bit of Love”

Mejor Artista Nuevo

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz *Ganador

Self Esteem

Álbum del año

Adele, “30” *Ganadora

Dave, “We’re All Alone in This Together”

Ed Sheeran, “=”

Little Simz, “Sometimes I Might Be Introvert”

Sam Fender, “Seventeen Going Under”

Rock, alternative

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender *Ganador

Tom Grennan

Wolf Alice

Hip-hop, rap

AJ Tracey

Central Cee

Dave *Ganador

Ghetts

Little Simz

Dance

Becky Hill *Ganador

Calvin Harris

Fred Again

Joel Corry

Raye

Pop, R&B

Adele

Dua Lipa *Ganador

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Artista Internacional

Billie Eilish *Ganador

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Grupo Internacional

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic *Ganador

The War on Drugs

Best Group

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice *Ganador

Canción Internacional del Año

ATB, Topic, A7S, “Your Love (9PM)”

Billie Eilish, “Happier Than Ever”

Ckay, “Love Nwantiti (Ah Ah Ah)”

Doja Cat featuring SZA, “Kiss Me More”

Drake featuring Lil Baby, “Girls Want Girls”

Galantis, Guetta, Little Mix, “Heartbreak Anthem”

Jonasu, “Black Magic”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Lil Nas X, “Montero (Call Me By Your Name)”

Lil Tjay & 6lack, “Calling My Phone”

Måneskin, “I Wanna Be Your Slave”

Olivia Rodrigo, “Good 4 U” *Ganador

Polo G, “Rapstar”

Tiësto, “The Business”

The Weeknd, “Save Your Tears”