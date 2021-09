Este fin de semana se llevó a cabo la edición 63ª de los Premios Ariel 2021, cuya celebración se realizó por segundo año consecutivo, y como consecuencia del COVID-19, en un formato virtual.

Uno de los galardonados en la oportunidad fue el film dirigido por Maite Alberdi y protagonizado por Sergio Chamy, El Agente Topo, quien salió triunfante tras su nominación en la categoría Mejor Película Iberoamericana.

En la instancia, la producción chilena se impuso por sobre La Llorona, dirigida por Jayro Bustamante, de Guatemala.

Otras entregas nominadas en la misma categorías fueron Las Niñas, de Pilar Palomero; El Olvido Que Seremos, de Fernando Trueba y Babenco: Tell Me When I Dio, de Bárbara Paz.

Marisa Armenteros, co-productora del documental, que fue nominado a los Premios Oscar, manifestó su alegría y gratitud a través de su cuneta de Twitter.

“Gracias a México y a su academia de cine por reconocer a El Agente Topo de nuestra gran Maite Alberdi como la mejor película latinoméricana en los Ariel 2021”, escribió la productora en su cuenta de Totwter.

La ceremonia de los Premios Ariel se celebra desde 1946 en México y es reconocida regionalmente como un símil de los Óscar.

