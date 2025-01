Bombo Fica reflexiona tras su retiro de los festivales televisados: “Me fui cansando de negociar platas”

El comediante además relató que busca dejar el espacio "para que lleguen nuevos talentos".

Bombo Fica, en su comentada presentación en el Festival de Las Condes, anunció su retiro de los festivales televisados, tales como el Festival de Viña del Mar o el Festival del Huaso de Olmué.

“Es un honor para mí estar entregando mi trabajo y recibiendo el amor de la gente, quizás en esta la última función en vivo y en directo (…) Si, ya está bueno ya de estar peleando por plata y hueás, para qué po’, no se puede”, sentenció el comediante.

Bombo Fica y su retiro de los festivales televisados

Posteriormente, en conversación con LUN, Bombo Fica profundizó en sus dichos. Sobre su decisión, aseguró que “estos festivales transmitidos como Viña, Olmué y ahora Las Condes, que ya tienen su prestigio, creo que es una plataforma de la cual yo ya doy un paso al costado y dejo el espacio para que lleguen nuevos talentos. Por ejemplo, en Olmué yo me sorprendí con el trabajo de Mauricio Palma, soy ahora un fan de Violento Parra“.

“Creo que hay que darle espacio a esa gente que tiene el derecho a ocupar ese espacio que yo ya lo viví, yo llevo varios años en esto, entonces creo que es bueno tomar decisiones e irse con este cariño, no esperar que la gente me saque, si no que yo irme, tomar yo la decisión y creo que es una decisión importante y me parece correcta”, añadió.

Además, recalcó que “este fue mi último festival televisado, mi última rutina como artista en un festival televisado”.

Consultado sobre los motivos para tomar esta decisión, aseguró que “yo creo que me fui cansando un poco de esto de tener que negociar platas por aquí, platas por acá. Siento que no hay una valorización del artista chileno, por lo tanto no quiero entrar en ese juego, ya no. He luchado por una suerte de equidad. Que si es un buen negocio sea para todos, no para algunos”.