Se acabó el tiempo de espera y llegan a las salas de cine Barbie y Oppenheimer. Ambas piezas audiovisuales han recibido elogios por parte de la crítica.

La película Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por los actores Margot Robbie y Ryan Gosling, se estrena este jueves 20 de julio en Chile. “Hemos visto fotos de Margot Robbie con Greta Gerwig comprando entradas para Oppenheimer, existe una buena onda de que realmente le vaya bien al cine”, dijo Carlos Chávez, marketing de Warner Bros. Chile.

“Creo que es bastante inteligente, en estos tiempos actuales en donde existe una nueva ola de feminismo, buscar a una directora como Greta Gerwig, quien entregó un mensaje y un punto de vista interesante. Además, hizo lo que quiso con esta película”, dijo Isabel Plant, crítica de cine.

“Es interesante cómo se abordó la historia de una película que resultara dinámica, entretenida y atrajera a un público transversal, pero también con las ideas presentes“, añadió Joel Poblete, crítico de cine.

“Es impactante”

En la otra vereda, Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por el actor Cillian Murphy, quien interpretará al padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer.

“Es buenísima e impactante, creo que da buena cuenta del tremendo talento narrativo que tiene Christopher Nolan, que a veces se nos olvida debido a su parafernalia en la puesta en escena, y lo profundo que es cuando quiere contarnos una historia”, dijo Antonella Estévez, editora de CineChile.

Por su parte, Alexander Witt, director de cine de la Asociación Chilena de Cinematografía, sostuvo que “en general me gustó mucho y no me pareció larga, porque los diálogos son interesantes”.