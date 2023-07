(CNN – Review de ) – Barbie sale rugiendo por la puerta con una inventiva y una energía que la película tal vez inevitablemente no pueda sostener. En medio de todo el revuelo que ha hecho de su lanzamiento una ocasión cinematográfica cada vez más rara, la película de la directora Greta Gerwig demuestra ser un intento admirablemente ambicioso de reflexionar sobre dónde encaja Barbie en el siglo XXI: menos de lo que podría ser, pero bastante cerca de ser lo que debería ser.

Gerwig (que comparte el crédito del guion con su pareja, Noah Baumbach) ciertamente ha reunido todos los accesorios correctos, comenzando con Margot Robbie y Ryan Gosling, en una película cuya colorida Barbie Land está repleta de detalles (la mayoría de ellos rosas) que probablemente recompensará las segundas visualizaciones.

Aun así, el pariente más cercano probablemente sería The Lego Movie, que de manera similar tomó un juguete familiar y construyó una especie de crisis existencial a su alrededor. Si bien “Barbie” toma la ruta de la acción en vivo, hay una calidad intermitentemente caricaturesca en eso, y algunos elementos torpes (el giro exagerado de Will Ferrell como el director ejecutivo de Mattel, el más importante entre ellos, un vínculo común entre las dos películas) pesando, o al menos diluyendo, los inteligentes.

Las partes más ingeniosas llegan temprano, con una narración de Helen Mirren y un homenaje a 2001: Una odisea del espacio. Sin embargo, después de presentar Barbie Land, ocupada por varias versiones de Barbie y Ken que viven en una felicidad anatómicamente castrada, la película se pone en marcha cuando la Barbie estereotipada de Robbie (que no debe confundirse con las variaciones más específicas) comienza a tener pensamientos extraños, que casi literalmente la sacuden hasta sus cimientos.

Al mismo tiempo, el Ken de Gosling lucha con su relevancia y la cuestión de ser poco más que un apéndice de Barbie, alguien que no existiría sin un ampersand.

El despertar de Barbie provoca un escape al mundo real y diferentes epifanías tanto para ella como para Ken con respecto a su contraste con el reino idealizado y centrado en las mujeres en el que viven.

