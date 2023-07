Muchas personas alrededor del mundo están expectantes al estreno oficial de Oppenheimer, la nueva película del director Christopher Nolan.

La cinta es protagonizada por Cillian Murphy, quien debió transformarse drásticamente para dar vida a J. Robert Oppenheimer, genio científico y padre de la bomba atómica.

¿Qué hizo Cillian Murphy?

El actor de 47 años, también conocido por su papel de Tommy Shelby en la serie Peaky Blinders, reveló los cambios que hizo para lograr retratar el físico “casi demacrado” de Oppenheimer mientras diseñaba la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

En conversación con The New York Times, Murphy contó que le gusta actuar con el cuerpo. “Oppenheimer tenía un físico y silueta muy distintos a los míos, así que quería hacerlo bien (…). Tuve que perder bastante peso (…), ya que él era muy delgado, casi demacrado, y vivía a base de martinis y cigarros”.

A The Guardian detalló que “es como si estuvieras en este maldito tren que solo está bombardeando. Duermes por unas horas, te levantas, golpeas de nuevo (…). Estaba corriendo con una energía loca; pasé un umbral en el que no me preocupaba por la comida ni nada, pero estaba bien porque el personaje era así, nunca comía“.

Emily Blunt, quien interpreta a la esposa de Oppenheimer, Kitty, en la película, recordó quedar sorprendida por la drástica dieta de Murphy. La actriz le contó a Extra TV que él tenía “un compromiso tan monumental (…). Solo podía comer como una almendra todos los días. Estaba tan demacrado“.

Por su parte, Matt Damon, quien da vida a Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan, admitió que el actor no se unía al elenco para las comidas debido a su estricta dieta. “Invitábamos a Cillian a cenar todas las noches, pero él nunca fue. Estaba perdiendo tanto peso para el papel que simplemente no cenó nunca”.

Pese a sus grandes esfuerzos, Murphy no quiso revelar exactamente cuánto peso perdió para la cinta. Reconoció que es fácil volverse “un poco competitivo contigo mismo“, lo cual “no es saludable y no lo recomiendo“.