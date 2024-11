La emotiva amistad entre Michael Jackson y una rata: La historia detrás de “Ben” contada por Fernando Paulsen y Carola Urrejola

En una nueva edición de Música con contenido en CNN Chile Radio, los periodistas recordaron la figura del "Rey del Pop" y destacaron su influencia en la música. Además, repasaron la historia de la famosa canción Ben, que Jackson interpretó a los 13 años.

Ben, the two of us need look no more

We both found what we were looking for

With a friend to call my own

I’ll never be alone

And you, my friend, will see

You’ve got a friend in me

La famosa canción Ben, interpretada por Michael Jackson, cuenta la singular historia de la amistad entre el cantante y una rata llamada Ben, que vivía en su casa.

A pesar de lo inusual de la relación, la letra de la canción refleja una metáfora de la amistad verdadera, en la que se valora la presencia de alguien especial en momentos difíciles.

Michael Jackson grabó esta canción a los 13 años, cuando aún formaba parte de los Jackson Five, y su voz, llena de emotividad, dejó una huella imborrable.

Ben fue parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, que tiene un tono melancólico. En la letra, Jackson expresa cómo una mascota, incluso una rata, puede convertirse en un verdadero amigo, destacando la conexión emocional que puede existir entre seres vivos, independientemente de su especie.

El periodista Fernando Paulsen comentó sobre la canción: “Michael Jackson tuvo una infancia difícil, y Ben es una canción sobre una mascota que, si se le puede llamar así, es una rata. Una rata que vivía en su casa y que él trataba como amiga, acompañándola en sus días”.

La letra de la canción resalta la importancia de la compañía y el apoyo mutuo, con versos como: “Tú siempre andas corriendo de aquí para allá buscando a alguien que te quiera. Yo hablaba de mí y de conmigo, ahora hablo de nosotros, Ben. Tengo un amigo y eres tú, Ben”.

“Si ustedes creen que se puede ser amigo de una rata, bueno, Ben lo prueba“, reflexiona Paulsen.

A través de esta emblemática canción, Michael Jackson mostró cómo una relación especial puede forjarse incluso con una criatura tan inesperada como una rata, llevando un mensaje de amistad y conexión incondicional. Ben, lanzada en 1972, se convirtió en una de las primeras intervenciones de Jackson como solista y sigue siendo recordada como una de sus piezas más emotivas.