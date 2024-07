“Es un honor”: Confirman a Aleste como banda telonera en concierto de Journey y Deep Purple en Chile

El grupo tras el hit "Hay Un Límite", hará un repaso por los cuatro álbumes que son parte de su repertorio musical durante la apertura del evento que se realizará en septiembre.

Hace más de un mes, Journey y Deep Purple anunciaron que regresaran a Chile con un espectáculo que tendrá a ambas bandas en un mismo lugar.

Sin embargo, las noticias no acaban ahí, porque se acaba de confirmar que Aleste será la banda telonera del concierto.

Así, el grupo chileno abrirá el show que celebra el aniversario 50° de la banda tras éxitos como Any Way You Want It y Don’t Stop Believin’.

Rodrigo Espinoza, vocalista de Aleste, comentó que está es la primera vez que tocarán frente a un público así de grande, pero que “trabajar juntos ha sido un regalo”, desde su regreso a la industria musical y que está oportunidad “realmente es un honor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aleste Oficial (@alesteoficial)

La banda telonera buscará “estar al nivel y con la única expectativa de que las personas puedan disfrutar”, según Espinoza, que sostuvo que el show será “una fiesta, un momento muy especial para todos”.

Aleste ha adelantado algunas de canciones que resonarán el próximo 17 de septiembre en el Estadio Santa Laura, donde se realizará el concierto. Hay Un Límite y Como La Primera Vez, serán parte del set list, además de algunos hits que se desprenden de los cuatro álbumes del grupo.

Espinoza comentó que “Journey y Deep Purple han sido bandas que no solamente han influenciado a la mayoría de las bandas de rock en el mundo, sino que ellos son una institución en la música, que tienen un pilar y un estandarte que va a ser muy difícil de remover durante muchas generaciones más”.