“La guerra se acerca”: ¿A qué hora se estrena la segunda temporada de “La Casa del Dragón” y dónde verla?

En esta temporada finalmente los Verdes y los Negros, como se conoce popularmente a los dos bandos, se enfrentarán directamente por el control del Trono de Hierro.

Luego de meses de espera, este domingo finalmente se estrenará la segunda temporada de La Casa del Dragón (House of The Dragon), precuela de la exitosa Game of Thrones.

La popular serie está protagonizada por Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Daemon Targaryen), Eve Best, Steven Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel y Tom Glynn-Carney, entre otros actores y actrices.

La Casa del Dragón (House of The Dragon) está basada en el libro de 2018 Fire & Blood del autor George R.R. Martin, que se desarrolla 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y cuenta la historia de la guerra civil de la Casa Targaryen.

¿Cuándo y a qué hora se estrena La Casa del Dragón?

La segunda temporada de La Casa del Dragón (House of The Dragon) se estrena este domingo 16 de junio a las 21:00 horas de Chile.

¿Dónde ver la segunda temporada de La Casa del Dragón?

La segunda temporada de La Casa del Dragón (House of The Dragon) podrá verse por las pantallas del canal HBO o vía streaming por medio de la plataforma Max.

Mira el tráiler