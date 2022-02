Este miércoles, la Convención Constitucional aprobó en general 28 de los 36 artículos presentados en el informe de la comisión de Forma de Estado, los que podrían ser incluidos en el texto final de la nueva Constitución.

Entre las normas que más destacan está la que propone que Chile sea un “Estado regional, plurinacional e intercultural”, punto sobre el cual la representante del distrito 11 Marcela Cubillos manifestó que “es un pésimo sistema. Pero el texto no está saliendo mal por la hora, está saliendo mal por el exceso de ánimo refundacional, a la hora que sea”.

En conversación con Radio Duna, Cubillos expresó que “lo que se hizo ayer no fue mejorar la descentralización, no fue mejorar la participación de las comunas ni nada; simplemente se creó un sistema que no es ni federal ni regional, sino que una mezcla a la chilena que claramente aumenta los cargos políticos, aleja a las personas al final de las decisiones y hace ingobernable porque es un sistema tremendamente complejo”.

Asimismo, criticó al Pleno de la Convención por “no ser un factor de moderación”. “Están metidos en un microclima por un diseño académico para redefinir y redibujar Chile”, agregó.

Sobre su rol en el órgano, Cubillos señaló que su conglomerado está lejos de sumar los 2/3 de representatividad. “Tampoco dan los votos, ni los de ellos ni lo nuestros ni sumado”, dijo.

“Hacemos miles de propuestas por comisiones, miles de indicaciones por mejorar las alternativas, pero la verdad es que no hay ningún interés en hacer una Constitución que sea más transversal. O sea, quieren una Constitución en la que se ponen de acuerdo entre ellos, tienen los votos, y la sacan adelante”, zanjó.