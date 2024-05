Tras días de incertidumbre y encendidas quejas por medio de redes sociales, Sony anunció su marcha atrás en la decisión de hacer obligatorio la conexión a una cuenta de PlayStation para jugar Helldivers 2 en PC.

La medida iba a entrar en rigor a partir del próximo 30 de mayo.

Olas de aficionados comenzaron a evaluar de forma negativa al juego en Steam cuando se retiró el juego en aquellos países en los que no se podían crear cuentas PSN. De los más de 190 países del mundo, solo 69 tienen acceso al sistema de sesión de Sony.

Después de toda la polémica y la reacción de la comunidad, Sony dio marcha atrás y anunció que ya no será necesario vincular las cuentas para poder jugar a Helldivers 2 en PC.

“Fans de Helldivers, hemos escuchado sus quejas sobre la actualización de vinculación de cuentas de Helldivers 2. La actualización del 6 de mayo que habría requerido la vinculación de cuentas de Steam y PSN para jugadores nuevos y actuales a partir del 30 de mayo finalmente no saldrá adelante”, comentó Sony por medio de un comunicado en X.

“Todavía estamos aprendiendo qué es lo mejor para los jugadores de PC y sus comentarios han sido inestimables. Gracias de nuevo por su continuo apoyo a Helldivers 2, los mantendremos informados de los planes futuros”, cierra el escrito.

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.

We’re still…

— PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024