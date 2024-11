Review del iPhone 16: La apuesta segura que nada envidia a los “Pro”

Durante algunas semanas tuve la oportunidad de testear el nuevo iPhone 16 y puse a prueba sus especificaciones y principales novedades.

El pasado mes de septiembre, Apple presentó sus nuevos modelos de iPhone, los número 16, que se caracterizan por tener un nuevo botón de “cámara” y por haber sido diseñados para potenciar Apple Intelligence, la inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Entonces, desde California, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, recalcó que el iPhone 16 “marca el comienzo de una nueva era emocionante” y sostuvo que se han colocado en el centro del nuevo dispositivo poderosos chips para hacerlo “más útil y agradable”.

Por su parte, Kaiann Drance, vicepresidenta de Worldwide iPhone Product Marketing de Apple, destacó las potencialidades del iPhone 16, junto con el modelo 16 Plus: “Este es el mejor momento para que los clientes se cambien al iPhone o actualicen su modelo”.

Explicó que ello se debe a que ofrecen “nuevas formas de descubrir el mundo y capturar recuerdos usando Control de la Cámara, una cámara Fusion de 48 MP que ofrece dos cámaras de calidad óptica en una, un gran salto en batería y el rendimiento de gran potencia y eficiencia del chip A18”.

Durante algunas semanas tuve la oportunidad de testear el nuevo iPhone 16 y puse a prueba sus especificaciones y principales novedades: jugué videojuegos, saqué muchas fotografías, escuché música, vi películas y navegué en Internet, entre otras cosas, con el fin de evaluarlo.

El diseño: todo parte por la vista

Siempre parto analizando lo que se ve a simple vista: el diseño. Se ve y siente muy similar al modelo del año anterior, con una parte posterior de vidrio resistente a las manchas —especialmente a las dejadas por las propias huellas dactilares— que resulta bastante agradable al tacto.

Si hablamos de colores, viene en una variedad bien llamativa, que incluye opciones como rosa, verde azulado y ultramarino, además de los clásicos negro y blanco. Esta gama resalta frente a la paleta más conservadora de la serie Pro, añadiendo un toque de frescura y personalidad al dispositivo.

Su tamaño de 6.1 pulgadas me resulta muy conveniente, ya que permite un uso cómodo con una sola mano, algo que con otros modelos, especialmente los Pro, me era casi imposible, puesto que tengo la mano pequeña. Su diseño compacto se siente manejable y accesible, lo que lo vuelve práctico para el uso diario.

Respecto a la pantalla, OLED, esta ofrece una resolución de 1179 x 2556, lo que asegura imágenes nítidas y colores vibrantes. Aunque los biseles son un poco más anchos, no afectan grandemente la experiencia visual, aunque noté que la Isla Dinámica a veces interfiere con elementos de la interfaz al jugar, lo que puede ser un inconveniente menor.

Un “pero” en este aspecto es que, en comparación al ProMotion 120 Hz que probé en el iPhone 14 Pro, la frecuencia de actualización de 60 Hz que tiene la versión 16 se siente algo anticuada, afectando un poco la experiencia de navegación y desplazamiento para quienes ya estaban acostumbrados. De todas formas es fluido, pero se siente la pérdida.

Un último aspecto a destacar aquí es el nuevo brillo mínimo de 1 nit, ya que se reduce el brillo más bajo posible que estaba disponible. Siempre me quejé de esto, porque soy de esas personas a las que les gusta ver TikTok hasta que les da sueño y siempre sentía que el brillo más bajo realmente no era tan bajo y me fastidiaba, pero ahora eso aquí mejoró.

Hablemos de rendimiento

Ahora hablemos del corazón de este nuevo dispositivo. En cuanto al rendimiento, el iPhone 16 destaca gracias a su avanzado procesador A18 Bionic, el que permite ejecutar tranquilamente aplicaciones del día a día (para mensajear, navegar, ver videos, etcétera), ofreciendo una experiencia fluida, veloz y sin ningún tipo de inconveniente.

Sus especificaciones permiten ejecutar juegos triple-A, tales como el Assassin’s Creed Mirage, que antes estaba reservado para la serie 15 Pro. Jugué durante varias jornadas en las cuales obtuve un rendimiento bastante cercano al de las consolas, aunque claro sin el nivel de calidad visual que tendría, por ejemplo, en una PlayStation.

Un pequeño inconveniente surgió de estas horas de juego: tendió a calentarse un poco después de más o menos media hora jugando. Mi recomendación en este caso sería estar atento a la temperatura del dispositivo, pensar en distanciar las sesiones de juego una de otra o bien ajustar la configuración gráfica del juego en específico.

¿Cuándo dura la batería?

Una de las grandes preocupaciones para muchos es si la batería aguantará durante un día entero, especialmente cuando estás de viaje, paseando toda una jornada o te encuentras en un lugar sin enchufes disponibles. Esa inquietud en este caso no existe, ya que el procesador A18 Bionic del iPhone 16 ofrece una excelente duración de batería.

En mi caso, todavía tenía entre un 40% y 50% de carga tras una jornada típica de uso en la semana, en la cual navegué, conversé por WhatsApp y Slack, miré unos videos cortos de YouTube al almuerzo y, por supuesto, escuché bastantes canciones en Spotify. Obviamente, al usar juegos robustos se gastó más rápido, pero nunca llegó a la noche en 0.

¿Qué tal la cámara?

Es momento de analizar las cámaras del iPhone 16. Si bien este modelo no tiene los sensores más impresionantes y la óptica de teleobjetivo de los modelos Pro, sí trae nuevas actualizaciones que merecen la pena y definitivamente destacan (en este caso contamos con tres cámaras: dos traseras [48MP/12MP] y una delantera de 12MP).

A grandes rasgos: Su configuración de doble cámara, igual a la del iPhone 15, ofrece mejoras en el modo macro y la fotografía espacial, lo que permite capturar fotos brillantes y detalladas, especialmente al aire libre. En condiciones de poca luz, las cámaras son bastante efectivas, mostrando claridad y nitidez en la mayoría de las situaciones.

Aunque incluye un zoom óptico de 2x, su capacidad para capturar imágenes desde lejos no me convenció del todo, especialmente en contraste con el iPhone 16 Pro u otros dispositivos similares de otras marcas. Al hacer zoom las imágenes salen algo borrosas y poco claras en distancias más largas si comparamos con otros modelos de gama alta.

En su contraparte, tenemos a la lente ultra gran angular, que me permitió tomar fotos macro muy detalladas, capturando texturas que antes eran difíciles de ver. La puse a prueba sacando fotografías a distintos elementos, tales como plantas y flores (en este caso una planta de orégano), y el resultado me sorprendió, ya que se ven bastante profesionales.

Finalmente, el iPhone 16 viene con una función de estilos fotográficos que permite personalizar el color y el tono de las imágenes, con nuevas herramientas que facilitan los ajustes después de tomar la foto. A ello se suma que graba audio espacial en vídeos, lo que mejora la experiencia de grabación al permitir ajustar la mezcla de audio.

El Camera Control

Uno de los aspectos que más ha destacado de este nuevo dispositivo es el Camera Control (Control de Cámara), que tiene partidarios y detractores. Básicamente, es un control táctil que permite abrir la aplicación y tomar fotos con un solo click, además de ajustar configuraciones como zoom y enfoque sin soltar el botón, lo que facilita la captura.

Aunque esta innovadora función de control de cámara es bastante útil, el proceso para ajustar las configuraciones puede resultar confuso para algunas personas. Además, en mi caso me tomó un poco de tiempo acostumbrarme a ese nuevo botón táctil y al principio cometí errores al intentar tomar fotos, aunque luego le agarré el ritmo y todo bien.

Reflexiones finales

Es superior a los modelos Pro si hablamos de diseño y funcionalidad . A ello se suma que tiene una duración de batería destacable y un rendimiento casi equivalente al modelo más caro, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan adquirir su primer iPhone o quieren actualizar el que ya tienen (pensando desde el iPhone 14 normal hacia atrás).

Ahora, para quienes han experimentado las características avanzadas del iPhone Pro, como un zoom de calidad y una pantalla siempre encendida, puede ser complicado regresar a un modelo básico , ya que la falta de un buen zoom y otras sutilezas se notan al comparar ambos dispositivos. En mi caso, el principal factor diferenciador es la cámara.

De todas formas, el iPhone 16 sigue siendo considerado uno de los mejores teléfonos en su rango de precio, adaptándose bien a la mayoría de los usuarios y usuarias .

Es una alternativa sólida a los modelos Pro, con un valor competitivo y un nuevo chip A18 que mejora el rendimiento en el uso diario y lo acerca al iPhone 16 Pro Max, aunque con una leve desventaja en gráficos.

Ficha técnica

Dimensiones y peso : 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (dimensiones) 170 g (peso)

Pantalla: Super Retina XDR / OLED de 6,1 pulgadas / 60 Hz de refresco / resolución de 2.556 x 1.179p 7 460 píxeles por pulgada / HDR / True Tone / brillo de 1.000 nits (típico) brillo peak de 1.600 nits (HDR) y brillo máximo de 2.000 nits (en exteriores)

Procesador: Apple A18

Almacenamiento: 128 / 256 / 512 GB

RAM: 8 GB

Colores: Negro / blanco / rosa / verde azulado / color ultramarino

Cámaras: Principal (48 MP) / Ultra gran angular (12 MP)

Sistema operativo: iOS 18

Sonido: Doble altavoz estéreo

Conectividad: Wi-Fi 7/ 5G / Bluetooth 5.3 / USB-C (USB 2.0)

Resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo: Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) según la norma IEC 60529

Otros: Botón de acción, botón de control de cámara y es compatible con Apple Intelligence

¿Cuánto cuesta y dónde lo puedo comprar en Chile?