Review Galaxy Tab S10 Ultra: Lo pros y contras de la tablet más potente de Samsung hasta la fecha

En CNN Bits pudimos testear durante algunos días esta nueva tablet y puse prueba sus principales novedades.

Hace algunas semanas Samsung lanzó en Chile su nueva serie Galaxy Tab S10, la que incluye los modelos Tab S10+ y Tab S10 Ultra, una línea de tablets que, según la compañía surcoreana, destaca por su “completa versatilidad tecnológica”.

“Equipados con una amplia gama de funciones optimizadas por la inteligencia artificial de Galaxy AI, estos dispositivos (…) están diseñados para adaptarse a todas las necesidades, ya sea para entretenimiento, productividad o potenciar la creatividad”, afirmaron entonces.

Elías Inostroza, Master Trainer de Productos Móviles de Samsung Chile, detalló que “gracias a la integración de Galaxy AI y sus funciones, ofrece una experiencia completa, permitiendo que puedas llevarla, usarla y guardarla en cualquier parte, adaptándose a cada necesidad, ya sea para trabajar, entretenerte o crear contenido”.

Durante algunos días tuve la oportunidad de testear el nuevo Galaxy Tab S10 Ultra y puse prueba sus principales novedades e innovaciones: jugué algunos videojuegos, trabajé varias horas, escuché música, vi muchísimas series, películas y navegué en Internet, entre otras cosas, con el objetivo de evaluarlo en distintons contextos.

El diseño

El diseño de la Galaxy Tab S10 Ultra no se aleja mucho del de la Tab S9 Ultra, pero sigue impresionando por su delgadez y ligereza. A pesar de tener una pantalla de 14,6 pulgadas, el dispositivo no se siente pesado, gracias a sus poco más de 700 gramos. Este peso hace que su tamaño, aunque grande, no resulte incómodo para sostener.

Si bien por su tamaño se me dificultó el uso en modo vertical, especialmente cuando quería leer o tomar notas, la experiencia general es bastante cómoda. Ahora, es cierto que para optimizar su potencial como herramienta de trabajo, lo ideal es combinarla con su teclado adicional, ya que no posee un soporte desplegable.

Su acabado en aluminio reforzado le otorga una sensación premium, y su resistencia IP68 asegura que la tablet sea resistente a salpicaduras y polvo, lo que es un plus para quienes buscan durabilidad. En cuanto al color, el Moonstone Gray que probé me pareció muy atractivo, aunque es algo sensible a las huellas dactilares.

Pantalla y sonido

La pantalla es uno de los puntos más fuertes de este nuevo Galaxy Tab S10 Ultra. Su panel Dynamic AMOLED de 14,6 pulgadas no solamente es grande, sino que también ofrece una resolución de 2960 x 1848, lo que la convierte en una excelente opción para todo tipo de tareas visuales.

Desde la edición de imágenes con el S Pen hasta ver contenido multimedia o navegar por la web, la claridad y definición son excepcionales. Además, su frecuencia de actualización de 120 Hz hace que cualquier acción en pantalla, como desplazarse o dividir la pantalla, se vea fluida y precisa.

El brillo máximo de 930 nits y la compatibilidad con HDR10+ hacen que la visualización sea vibrante, con colores intensos y un buen contraste. Si bien los cerca de 600 nits en modo SDR son escasos, este detalle es casi irrelevante si consideramos que no es un dispositivo ideal para ser usado en el exterior. Aun así, el recubrimiento antirreflejos es una gran adición, ya que mejora la visibilidad en interiores iluminados.

En cuanto al sonido, los cuatro altavoces ubicados en las esquinas de la tablet proporcionan un audio claro y envolvente. El sonido es lo suficientemente potente como para llenar una habitación, lo que hace que la experiencia multimedia sea bastante buena, sin la necesidad de altavoces adicionales. Al activar Dolby Atmos, la experiencia se vuelve aún más inmersiva, lo que para mí fue ideal a la hora de ver series y películas.

Hablemos de cámara

Las cámaras no son el principal atractivo de la Galaxy Tab S10 Ultra, pero Samsung ha puesto atención a su calidad para asegurar que sean funcionales. La tablet cuenta con un sistema cuádruple: dos cámaras de 12 MP como secundarias y dos cámaras principales de 13 y 8 MP que permiten grabar video en 4K a 30 fps, lo que es una buena opción para quienes necesiten realizar videollamadas por Zoom o grabaciones rápidas.

La calidad de las fotos es aceptable siempre que haya buenas condiciones de luz, pero no compite con la de smartphones de gama alta. De todas formas, pese a que las cámaras no están pensadas para la fotografía profesional, son lo suficientemente buenas para tareas como escanear documentos o, como ya mencioné, hacer videollamadas, que son funciones que uno suele realizar más comúnmente en una tablet.

¿Qué tal su rendimiento?

El rendimiento de la Galaxy Tab S10 Ultra me impresionó bastante: equipado con el procesador Mediatek Dimensity 9300+, la nueva gran apuesta de Samsung, es capaz de manejar cualquier tarea con facilidad, desde juegos exigentes hasta tareas de edición de videos y fotos. No experimente ninguna ralentización ni dificultad al ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo o al realizar tareas de alto rendimiento.

La batería

La batería de 11,200 mAh de la Galaxy Tab S10 Ultra promete hasta 16 horas de reproducción de video, pero en la práctica, el rendimiento varía. En el uso diario, con tareas como navegación, edición de fotos o transmisión de contenido multimedia, experimenté alrededor de siete horas de autonomía, lo que es suficiente para un día de trabajo, pero no me parece tan impresionante como esperaba para una tablet de su gama.

Es cierto que la carga rápida de 45 W ayuda a recuperar energía en poco tiempo, pero la duración general no es tan destacable como otros aspectos del dispositivo. A pesar de ello, sigue siendo una batería que te permitirá pasar el día sin muchos inconvenientes si no realizas tareas excesivamente demandantes, ya que el tamaño de su pantalla y el rendimiento del procesador sin duda demandan más energía.

Reflexiones finales

La Galaxy Tab S10 Ultra se posiciona como una de las mejores opciones para quienes necesitan una tablet grande y potente que no solo sirva para el ocio, sino también para tareas productivas .

La pantalla y el rendimiento son de primer nivel, lo que la convierte en una excelente herramienta para la multitarea y trabajos creativos .

El gran tamaño de la pantalla es un factor a considerar , ya que si solo se usará para cosas como ver películas antes de dormir o leer en el metro, definitivamente no es la mejor opción (es incómodo).

Para sacar el máximo provecho del dispositivo, es vital usar el teclado (Kayboard cover)), puesto que su diseño no incluye un soporte integrado.

Si bien el software de la tablet podría mejorar en algunos aspectos en comparación con competidores como el iPad Pro, la integración del S Pen y las herramientas de productividad hacen que este dispositivo se convierta en una muy buena alternativa dentro del ecosistema Android.

Ficha técnica

Dimensiones y peso: 208,6 x 326,4 x 5,4 mm, 718 gramos (WiFi) 723 gramos (5G)

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X / 14,6 pulgadas / 120 Hz

Procesador: MediaTek Dimensity 9300+

Almacenamiento interno: 256 GB/512 GB/1 TB Ampliable con microSD (hasta 1 TB)

RAM: 12 GB / 16 GB

Cámaras: 13 MP + 8 MP Ultra Wide (trasera), 12 MP + 12 MP Ultra Wide (delantera)

Sistema operativo: Android 14 con One UI

Conectividad: 5G, Sub-6 (opcional) WiFi 7 WiFi-Direct Bluetooth 5.3

Resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo:

¿Cuánto cuesta y dónde lo puedo comprar en Chile?