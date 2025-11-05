Reporte de WOM: 57% del internet móvil se destina a streaming, mientras teléfonos de gama media-alta lideran preferencias

TikTok, YouTube e Instagram encabezan el uso general de aplicaciones, mientras que, para películas y series, otras plataformas como Netflix y Disney+ destacan. En tanto, los consumidores privilegian teléfonos de gama media-alta con mayor memoria, mientras que el acceso a la inteligencia artificial gana protagonismo.

Durante el tercer trimestre del año, los hábitos de consumo tecnológico y las preferencias digitales en Chile evidenciaron tendencias claras: un uso de datos móviles centrado en el streaming y gaming, junto con una creciente demanda por smartphones que integran mayor memoria, conectividad 5G y acceso a inteligencia artificial.

“Estamos frente a la consolidación de preferencias de los consumidores, tanto en sus dispositivos como en sus hábitos de consumo digital. El streaming y el gaming lideran el uso de internet móvil, promoviendo experiencias más personalizadas. Al mismo tiempo, los usuarios buscan equipos que acompañen este estilo de consumo, con rendimiento, memoria y herramientas inteligentes que optimicen su experiencia digital”, explicó Kamila Dubó, directora de Mercados de WOM Chile.

Uso de datos móviles: los usuarios priorizan entretenimiento personalizado

El estudio WOM Dataholics muestra que durante el tercer trimestre el tráfico total de internet móvil entre los clientes de la compañía alcanzó aproximadamente 458 mil GB. Esto equivale a más de cinco años de reproducción continua de video en calidad 4K, un volumen que refleja el volumen de consumo digital.

Si se analiza el ranking de aplicaciones más usadas en general, TikTok se mantiene en primer lugar con un alza del 30% respecto al mismo trimestre de 2024, seguida de YouTube e Instagram. Todas estas plataformas han potenciado su contenido en formato video, reflejando un comportamiento alcista sostenido.

En cuanto al streaming para películas y series, las aplicaciones más utilizadas fueron YouTube, Netflix y Disney+, siendo esta última la que mostró el mayor crecimiento, con un aumento del 63% respecto al mismo trimestre de 2024.

El gaming, por su parte, representa otro segmento de interés dentro del tráfico de internet móvil. Call of Duty se ubicó en primer lugar, con un incremento del 236% respecto al mismo periodo de 2024.

Al popular título de Activision, le sigue Fortnite, Clash Royale, League of Legends y Clash of Clans, evidenciando un crecimiento destacado en la preferencia de los usuarios por este tipo de entretenimiento interactivo.

TOP 10 de teléfonos: equilibrio entre conectividad y acceso a IA

Durante el tercer trimestre, los consumidores prestaron especial atención a los nuevos modelos de teléfonos, en una etapa marcada por el inicio de anuncios y lanzamientos de las principales marcas a nivel mundial.

El mercado chileno se presenta cada vez más competitivo, con usuarios informados que buscan dispositivos de alta calidad y funciones avanzadas. Los celulares de gama media-alta de cuatro marcas lideran actualmente la preferencia, combinando conectividad 5G, memoria superior a 128 GB y acceso a herramientas de inteligencia artificial, características valoradas por su versatilidad y rendimiento, equilibrando presupuesto y desempeño.

De acuerdo con el reporte, los teléfonos más comprados por los clientes de WOM entre julio y septiembre de 2025 fueron: