Huawei presenta nuevos dispositivos en Madrid: Su primer reloj deportivo tras 5 años de pausa, nuevos audífonos y más
Por CNN Chile
27.02.2026 / 12:40
Este jueves, Huawei presentó una serie de nuevos dispositivos tecnológicos desde Madrid: el WATCH GT Runner 2 y los FreeBuds Pro5.
La compañía china también presentó el HUAWEI WATCH Ultimate 2, el HUAWEI Mate 80 Pro, la HUAWEI MatePad Mini y la serie HUAWEI Band 11.
WATCH GT Runner 2
Uno de los platos fuertes fue el lanzamiento del nuevo WATCH GT Runner 2, que marca el regreso de Huawei a los relojes deportivos profesionales tras 5 años de pausa.
Este nuevo smartwatch está enfocado especialmente en corredores y corredoras.
Desde Huawei detallaron que está equipado con una nueva arquitectura de antena flotante 3D, diseñada para ofrecer una precisión de posicionamiento sin igual.
También posee un algoritmo de posicionamiento inteligente, que sigue calculando la trayectoria y distancia del corredor incluso durante las interrupciones de la señal.
Modo Maratón inteligente: ofrece una gestión integral de la carrera, actuando como un “entrenador personal en tu muñeca durante todo el recorrido”.
FreeBuds Pro 5
Huawei también anunció sus nuevos audífonos insignia, los HUAWEI FreeBuds Pro 5.
La empresa aseguró que son “los primeros audífonos del mundo en integrar una arquitectura de cancelación activa de ruido (ANC) con driver dual“, detallando que este sistema utiliza dos controladores independientes que trabajan en conjunto con IA para “detectar y cancelar distintos tipos de ruido en tiempo real, logrando una mejora de hasta 220% frente a la generación anterior”.
También prometen “gestionar de forma inteligente el entorno sonoro“. “Su avanzado modo Atención utiliza micrófonos ultra nítidos y procesamiento de IA para mezclar los sonidos ambientales de forma natural y segura con tu audio, lo que te permite estar al tanto de anuncios o conversaciones importantes sin quitarte los audífonos”.
Ofrecen conexión rápida y entre dos dispositivos. , detallando que pueden ser emparejados “simultáneamente con tu teléfono y computadora, cambiando de forma inteligente las fuentes de audio en función de la actividad, respondiendo a una llamada en tu teléfono y volviendo a continuación al video de tu computadora.
También cuenta con la función de compartir audio que permite compartir de forma inalámbrica una transmisión de audio con un segundo par de audífonos Huawei compatibles.
Cuentan con protección IP57 para resistencia al polvo y al agua, lo que los hace aptos para diversos escenarios de uso.