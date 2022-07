El nuevo Gmail ya está disponible para aquellos usuarios que tengan activos los chats o posean Google Workspace. Durante las próximas semanas, la actualización irá llegando a todos los usuarios, aunque quienes deseen volver al diseño previo podrán hacerlo desde la opción ajustes/configuración.

Además de la interfaz de usuario, desde Google señalaron que siguen “haciendo que Gmail sea más potente y personalizable“. “Por ejemplo, estamos haciendo que sea más fácil que nunca encontrar el mensaje que estás buscando (…) y entregar resultados de búsqueda mejorados que sugieren la mejor coincidencia para su consulta”.

Starting today, an updated #Gmail experience will start rolling out to every user. Learn more → https://t.co/q58qhcYJKN pic.twitter.com/k2JFShWNKC

— Gmail (@gmail) July 28, 2022