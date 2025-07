“La derecha vende humo con la mano dura”: Jeannette Jara responde a Kast y acusa tergiversación de sus propuestas

La candidata presidencial de Unidad por Chile respondió a los dichos de José Antonio Kast y cuestionó las propuestas de la derecha en materia de seguridad: “Le interesa ganar elecciones, no gobernar el país”.

Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile, abordó las críticas que ha recibido desde la derecha sobre su enfoque ante la crisis de seguridad y replicó con dureza a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Muchas veces el candidato Kast ha intentado ridiculizar lo que he señalado, diciendo que quiero actuar con amor hacia los delincuentes. Eso es una falsedad absoluta”, afirmó Jara, asegurando que sus dichos han sido tergiversados.

La ex ministra del Trabajo precisó que su propuesta apunta a una estrategia integral: “Nadie está planteando eso. Lo que he dicho, así como a las víctimas hay que cuidarlas, también a los niños y niñas, porque no pueden estar encerrados en sus casas o ser capturados por el narcotráfico”.

Jara también cuestionó la ambigüedad de las propuestas de sus adversarios: “La derecha dice que hay que tener mano dura, pero se queda con eso. ¿Qué quieren decir con mano dura? Francamente, solo humo”.

“A la ultraderecha parece que no le interesa solucionar el tema. Le interesa ganar elecciones, no gobernar el país. Por eso todas sus propuestas son eslogans, son TikToks, pero no son medidas de política pública”, agregó.

Finalmente, la candidata aseguró que su campaña se centra en “políticas constructivas” y criticó la lógica binaria que, a su juicio, impone Kast: “A él le gusta discursear en una lógica de amor y odio, de blanco y negro, pero a mí me interesan las soluciones concretas”.