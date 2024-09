Estas son las características de la esperada PlayStation 5 Pro

Revisa todas las mejoras que recibe la consola de PlayStation y cómo podrás actualizar tus títulos favoritos para aprovecharlas al máximo.

PlayStation terminó con el misterio y reveló finalmente las características de su nuevo producto: PlayStation 5 Pro.

Con este se apunta a rescatar las cualidades de su antecesor y aplicar mejoras, las que surgen pensando en la base de jugadores y creadores de juegos.

Ejemplo de ello es la ejecución de gráficos de mayor fidelidad con velocidades de cuadro más fluidas a 60 FPS.

También se aplicaron mejoras a la GPU: con PS5 Pro se alcanza a un 67% más de unidades de cómputo en comparación con la PS5, además de una memoria 28% más rápida.

Esto se traduce en una renderización hasta un 45% más rápida para el juego, entregándote una experiencia mucho más fluida.

Otra actualización dice relación con los avances en el trazado de rayos, volviéndose aun más potente, proporcionando una reflexión y refracción de la luz más dinámicas. Así que prepárate para que los rayos se proyecten al doble e incluso al triple de velocidad que la consola actual.

Pero no es solo eso. Junto con la PS5 Pro la compañía presentó PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una mejora de escala impulsada por inteligencia artificial, que utiliza una tecnología basada en aprendizaje automático con el fin de entregar una claridad de imagen súper nítida, agregando una cantidad extraordinaria de detalles.

Otras mejoras incluyen PS5 Pro Game Boost, que se puede aplicar a más de 8500 juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores que se pueden jugar en PS5 Pro. Esta función puede estabilizar o mejorar el rendimiento de los juegos de PS4 y PS5 compatibles.

En cuanto al look visual de la consola, aspectos reconocidos de la versión actual se mantuvieron, como las dimensiones de la misma. Además, los jugadores podrán agregar una unidad de Blu-ray Disc Ultra HD o, cuando estén disponibles, cambiar las cubiertas de la consola.

Parches para tus juegos favoritos

Junto con la información sobre PS5 Pro, PlayStation adelantó que próximamente diversos títulos recibirán parches con actualizaciones de software gratuitas, de manera tal que puedas aprovecharlos al máximo en tu nueva consola.

Éxitos como Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered y más se podrán identificar con una etiqueta PS5 Pro Enhanced.

Mantente atento a las redes sociales de PlayStation y al Blog de PlayStation para más información sobre reservas y lanzamientos en nuestro país.