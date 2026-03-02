Columna de Mario Saavedra | La Isapre de los algoritmos: Bienvenidos a la pobreza digital

Por Mario Saavedra 02.03.2026 / 17:00

Las grandes tecnológicas terminaron de apretar la tuerca. YouTube aniquiló los últimos trucos para saltarse los anuncios o escuchar música con la pantalla apagada sin pagar. Y las herramientas de Inteligencia Artificial que realmente sirven, pasaron a esconderse detrás de un peaje de 20 dólares mensuales.