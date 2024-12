ChatGPT llega a WhatsApp: Aprende cómo usar la inteligencia artificial en la app de mensajería

Este miércoles, OpenAI, la empresa detrás del popular ChatGPT, anunció dos nuevas formas de interactuar con su herramienta de inteligencia artificial: a través de WhatsApp y llamadas telefónicas.

La compañía informó que los usuarios pueden comunicarse con ChatGPT llamando al 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) es Estados Unidos o enviando un mensaje de WhatsApp al mismo número, disponible en todos los países donde ChatGPT tiene presencia.

Según un video publicado en su página web, el número 1-800-ChatGPT permite a los usuarios interactuar con el modelo GPT-4 mediante mensajes en WhatsApp o llamadas telefónicas.

En el caso de WhatsApp, el sistema está diseñado para entradas de texto únicamente, sin admitir imágenes ni comandos de voz.

Para utilizar la función en WhatsApp, basta con guardar el número +1 (800) 242-8478 en la lista de contactos e iniciar un chat, siguiendo el mismo proceso que para cualquier nuevo contacto.

Los usuarios podrán realizar preguntas, solicitar recomendaciones y obtener respuestas de texto en varios idiomas.

Con esta ampliación, OpenAI busca acercar ChatGPT a una mayor cantidad de usuarios, ofreciendo opciones más accesibles y prácticas para interactuar con su innovadora tecnología.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw

— OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024