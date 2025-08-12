Bono a la Mujer Trabajadora 2025: ¿Cuándo se recibe el pago?

Este beneficio económico otorgado por el Estado puede ser entregado en forma anual o mensual.

El Bono al Trabajo de la Mujer -también conocido como Bono a la Mujer Trabajadora– es un beneficio económico otorgado por el Estado, para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras entre 25 y 60 años que cumplan con ciertos requisitos.

El bono puede ser entregado en forma anual o mensual. En el caso de que sea esta última opción, es posible estar sujeta a devolución del dinero.

Este 2025, el pago para quienes postularon el año pasado y escogieron la modalidad de pago anual, recibirán el beneficio el 28 de agosto.

En tanto, quienes postulen al bono durante este año y elijan la modalidad anual, podrán recibir el beneficio en agosto de 2026.

Bono a la Mujer Trabajadora 2025: ¿Cuál es el monto a recibir?

El Bono al Trabajo de la Mujer 2025 tiene un valor de hasta $678.028, Dependerá de las rentas recibidas el año anterior.

Desde el Gobierno explicaron que el pago anual que se entregará en agosto, según las remuneraciones recibidas, es el siguiente:

Renta anual inferior a $3.390.140: se puede recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).

Renta anual superior a los $3.390.139 e inferior a los $4.237.675: se puede recibir un monto cercano a los $678.028.

Renta anual superior a $4.237.674: se puede recibir desde $678.028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye.

En el caso de los pagos mensuales, el monto es el siguiente:

Renta mensual igual o inferior a $294.377: se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: se puede recibir un monto cercano a los $44.157.

Renta mensual superior a los $367.971 e inferior a $662.348: se puede recibir un monto entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

Bono a la Mujer Trabajadora: ¿Cómo postular?

Es necesario ingresar a la página web del Sence con Clave Única y cumplir los requisitos que se detallan a continuación:

Cabe recordar que se puede postular durante los 365 días del año, aunque esto no significa ser beneficiaria de forma automática. Es necesario pasar por un proceso de aprobación o rechazo.

Tener entre 25 y 60 años

Estar trabajando de manera dependiente o independiente

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares)

Para recibir el pago, es necesario cumplir los siguientes requisitos: