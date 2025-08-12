Bono a la Mujer Trabajadora 2025: ¿Cuándo se recibe el pago?

Este beneficio económico otorgado por el Estado puede ser entregado en forma anual o mensual.
El Bono al Trabajo de la Mujer -también conocido como Bono a la Mujer Trabajadora– es un beneficio económico otorgado por el Estado, para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras entre 25 y 60 años que cumplan con ciertos requisitos.
El bono puede ser entregado en forma anual o mensual. En el caso de que sea esta última opción, es posible estar sujeta a devolución del dinero.
Este 2025, el pago para quienes postularon el año pasado y escogieron la modalidad de pago anual, recibirán el beneficio el 28 de agosto.
En tanto, quienes postulen al bono durante este año y elijan la modalidad anual, podrán recibir el beneficio en agosto de 2026.
Bono a la Mujer Trabajadora 2025: ¿Cuál es el monto a recibir?
El Bono al Trabajo de la Mujer 2025 tiene un valor de hasta $678.028, Dependerá de las rentas recibidas el año anterior.
Desde el Gobierno explicaron que el pago anual que se entregará en agosto, según las remuneraciones recibidas, es el siguiente:
Renta anual inferior a $3.390.140: se puede recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).
Renta anual superior a los $3.390.139 e inferior a los $4.237.675: se puede recibir un monto cercano a los $678.028.
Renta anual superior a $4.237.674: se puede recibir desde $678.028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye.
En el caso de los pagos mensuales, el monto es el siguiente:
Renta mensual igual o inferior a $294.377: se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).
Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: se puede recibir un monto cercano a los $44.157.
Renta mensual superior a los $367.971 e inferior a $662.348: se puede recibir un monto entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).
Bono a la Mujer Trabajadora: ¿Cómo postular?
Es necesario ingresar a la página web del Sence con Clave Única y cumplir los requisitos que se detallan a continuación:
Cabe recordar que se puede postular durante los 365 días del año, aunque esto no significa ser beneficiaria de forma automática. Es necesario pasar por un proceso de aprobación o rechazo.
- Tener entre 25 y 60 años
- Estar trabajando de manera dependiente o independiente
- Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares)
Para recibir el pago, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
- Recibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180 en 2025 (para pagos anuales) o inferior a $662.348 en 2025 (para pagos mensuales)
- Tener cotizaciones al día
- No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%
- No se debe ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado
- En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII)