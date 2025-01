CES 2025: Nvidia presenta sus nuevas tarjetas gráficas y apuesta por una IA para entrenar a robots

(EFE/CNN Chile) – Este lunes, en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos, Nvidia anunció su nueva gama de chips para videojuegos.

Además, en voz de su director ejecutivo, Jensen Huang, la compañía delineó uno de sus nuevos objetivos: hacer que la inteligencia artificial (IA) mejore a robots y automóviles.

Los nuevos chips para juegos utilizan la tecnología de IA “Blackwell” de Nvidia para brindar gráficos hiperrealistas, que consiguen reproducir casi a la perfección desde pequeños detalles en objetos y textiles a caras de seres humanos.

Las tarjetas gráficas, bautizadas RTX 50, saldrán a la venta entre enero y febrero con un precio que irá entre los $US549 y los US$1.999 (entre $550 mil y $2 millones). “Permiten vivir nuevas experiencias y disfrutar de una fidelidad gráfica de nivel superior”.

Huang afirmó que los chips para juegos de gama media de US$549 serán iguales al chip insignia anterior de la compañía —el RTX 4090 que se vende a US$1.600—, una noticia que hizo resonar un gran aplauso entre los 14 mil asistentes al evento.

La compañía fue más allá y también anunció el lanzamiento de Cosmos, un modelo de IA que genera vídeos realistas que pueden usarse para entrenar robots y vehículos autónomos de una manera más barata, para “democratizar la IA física y poner la robótica general al alcance de todos los desarrolladores”.

Huang sostuvo que Cosmos se entrenó con 20 millones de horas de vídeo y explicó que los modelos pueden ayudar a los robots y autos a comprender “el mundo físico”. De todas formas, advirtió que necesitará muchos más datos y adelantó que los modelos estarán disponibles bajo una licencia de modelo abierta.

